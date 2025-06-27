紀念抗戰勝利特展 104幀孫立人與新一軍照片首度展出

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（中央社記者吳書緯台北27日電）今年是抗戰勝利80週年，民間舉辦的「鷹揚國威－紀念抗戰勝利80週年歷史影像特展」今天起開展，展出104幀二戰期間由孫立人將軍所率領的新一軍等國軍部隊，在印度、緬甸與盟軍共同奮戰的戰地影像，也是這批照片首度在台展出。

雅鴿文創舉辦的「鷹揚國威－紀念抗戰勝利80週年歷史影像特展」今天起至8月13日在孫立人將軍官邸進行展覽，下午舉行開幕茶會，前國防部副部長徐衍璞、前陸軍副司令黃奕炳等多位退役將領出席與會。

雅鴿文創表示，此次展覽聚焦於國軍駐印遠征軍在印緬戰區的戰地影像為主軸，從仁安羌大捷、藍伽整訓、穿越野人山、瓦魯班會戰，到芒友會師與打通中印公路等，展現國軍在海外作戰的真實歷史與戰略貢獻。

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策展人羅廣仁介紹，二戰期間中華民國駐印軍在印度、緬甸戰場與同盟國並肩作戰，由孫立人率領的陸軍新編第一軍是駐印軍主力部隊，又稱「藍鷹兵團」，且揚威異域，此次所挑選的104幀照片，均為新一軍隨軍攝影與美軍攝影隊拍攝的戰場照片，當時由他的父親、「大光報」記者羅超群沖印照片，這批照片1945年曾在廣州、上海等地展出，這是首度於台灣公開展出。

徐衍璞觀展後告訴中央社記者，盼透過特展能讓大家緬懷這段歷史，讓所有為國捐軀、犧牲的人，都能夠被懷念。（編輯：林興盟）1140627

「鷹揚國威－紀念抗戰勝利80週年歷史影像特展」策展人羅廣仁27日於開幕茶會進行新一軍相關歷史分享。中央社記者吳書緯攝 114年6月27日

「鷹揚國威－紀念抗戰勝利80週年歷史影像特展」27日舉行開幕茶會，前國防部副部長徐衍璞（左1）、前陸軍副司令黃奕炳（左2）等多位退役將領出席與會。中央社記者吳書緯攝 114年6月27日