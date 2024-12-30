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老人福利法「陪伴者半價」 交部：經費挑戰盼緩議

2024/12/30 18:01
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（中央社記者余曉涵台北30日電）老人福利法修正草案明天再議，其中提出65歲以上或75歲以上老人的陪伴人也可享交通運具半價優待。交通部今天對此表示，在沒有明確及穩定預算來源的前提下，實有未宜。

立法院上週原排審老人福利法修正草案，因處理其他提案審議過程耗時許久，來不及討論，延至明天再議。

交通部今天發布新聞稿表示，立法院院會擬排訂審議老人福利法修正草案，民眾黨、國民黨黨團及部分委員提案修正第25條，使65歲以上或75歲以上老人必要陪伴人，得比照65歲以上老人搭乘交通運輸工具、進入康樂場所及參觀文教設施等得享半價優待。

交通部表示，現行大眾運輸業者對65歲以上老人提供法定優待票的半價優惠，受限於政府財政壓力，目前大多採票價交叉補貼方式由全票乘客分擔，依據112年實績，現行提供敬老票所需經費共計約新台幣77.6億元，後續年度將再持續增加，已使大眾運輸面臨重大挑戰。

交通部指出，如果再擴大優惠範團，依衛福部評估，納入75歲以上老人必要陪伴者1名享交通票價同等優惠，114年推估經費為127億元、140年為205.3億元；若納入65歲以上老人必要陪伴者1名，經費更是高達114年的186.8億元，140年302億元。

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交通部表示，財劃法未來修正施行後，絕非中央政府所能負擔，若再轉嫁以交叉補貼方式因應，勢必漲價由全票乘客分擔，恐衍生民怨及世代衝突，並影響全票乘客使用大眾運輸的意願，導致業者因營運環境不佳而無意願繼續經營，將嚴重衝擊民行，陷入惡性循環。

交通部強調，雖樂見社會福利更加提升，但並非僅有優惠一途，交通部將會責成各大眾運輸系統提升服務品質、完善軟硬體設施。（編輯：管中維）1131230

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