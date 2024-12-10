2023年廢塑膠近254萬噸 環境部擬循環經濟應對

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（中央社記者張雄風台北10日電）環境部統計，去年全台塑膠廢棄量約253.9萬公噸，生活類占約192萬公噸；明年上半年將會邀各界討論、研商源頭減量及循環經濟的綠色成長模式，共同應對塑膠污染問題。

環境部分析2023年全台塑膠資源流向，廢棄量約253.9萬公噸，以生活類達192.6萬公噸最多；其中回收再利用約108.9萬公噸，焚化處理約140.8萬公噸，掩埋約4.2萬公噸。

環境部資源循環署長賴瑩瑩今天表示，全球塑膠公約談判日前落幕，雖然公約談判尚未達成最終協議，但透過各國共同參與討論，凝聚共識。

賴瑩瑩指出，預計明年上半年，環境部將與各界展開討論，以源頭減量與循環經濟為核心的綠色成長模式，共同應對傳統塑膠污染問題；另外也會與各部會分工、協商共同推動塑膠循環，並與產業一起努力，協助塑膠產業轉型升級。

賴瑩瑩進一步說明，目前國內朝4大方向推動塑膠資源循環，包含綠色設計、減少一次用塑膠、加強回收、製造使用再生料等。

賴瑩瑩說，針對一次性塑膠包裝（塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管、產品包裝、網購等）減量率，以2030年相較2023年減少5%為目標；塑膠包裝、容器添加再生料的比例，訂2025年為25%， 2030年為30%。

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在減少塑膠包裝及容器的部分，賴瑩瑩舉例，將市場、夜市、商圈納入減塑推動範圍，並請地方共同推動，先試辦、後擴大；而量販店、超市也已試辦20項蔬果裸賣，食品及化粧品，部分商品改為循環包裝等。

賴瑩瑩提到，推廣連鎖速食店及超商應提供循環杯，運動賽事、大型活動展覽、政府機關使用循環容器；另外將試辦結合循環容器業者與餐飲業，於外送平台提供循環容器外送、長照服務供餐改用循環容器，並擴大於大學設置租借、歸還機台。（編輯：陳政偉）1131210