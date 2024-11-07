鼓勵中小企業加薪 政院拍板額外保證融資額度3500萬

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（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院會今天通過「中小微企業多元振興發展計畫」，除提供30人以下企業優惠貸款，以及數位轉型協助方案，另外幫員工加薪的中小企業，政府將額外提供3500萬元保證融資額度，最高9.5成保證成數，保證手續費也從低以0.1%計收，盼能帶動國內薪資水準成長。

行政院會今天通過經濟部報告的「中小微企業多元振興發展計畫」，計畫面向包含30人以下中小微企業與稅籍登記業者、中小企業發展條例提供的租稅優惠，以及將「員工加薪」納入中小企業信保基金審核機制等3大配套。

其中，針對30人以下中小微企業與稅籍登記業者，政府提供普惠貸款，提供簡易申貸、提高保證成數、補貼短期利息，協助其數位、淨零轉型及國內外通路發展；另外，針對朝向數位轉型的中小微企業，以員工30人以下的業者為原則，為減輕其受到基本工資調整的衝擊，補助每一企業最高新台幣10萬元，協助企業培訓員工學習數位技能，進而提升公司生產力。

同時，上述業者若增加營收且為員工加薪，政府將加碼補助該企業，方案預計惠及逾60萬業者。

此外，為鼓勵中小企業幫員工加薪，將研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，針對為員工加薪的中小企業，若有資金融資需求，政府額外提供3500萬元保證融資額度，最高9.5成的保證成數，保證手續費也從低以0.1%計收，盼能帶動國內薪資水準成長。

中小企業發展條例提供租稅優惠部分，則是提供中小企業研發支出投資抵減、智財權作價入股緩課、增僱員工、加薪等4類租稅優惠，優惠措施溯自今年1月1日起開始適用，並施行至民國122年12月31日。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，台灣經濟的成就及產業鏈的優勢來自國內163萬家各行各業當中的中小微企業，中小企業好，台灣的經濟才會好，中小企業越穩定、越安穩，台灣的社會才會越安穩，因此政府會全力協助中小微企業，讓它身強體壯，走向國際市場。

卓榮泰要求經濟部偕同相關部會儘速完備相關程序及作業，積極推動。（編輯：林淑媛）1131107