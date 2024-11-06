川普勝選 政院：續與美國政府深化台美關係

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（中央社記者賴于榛台北6日電）美國共和黨總統候選人、前總統川普宣布勝選。行政院今天晚間指出，政府會持續強化各項合作，與具有共同民主價值理念的美國政府一同深化台美關係。

行政院晚間指出，美國第47位總統、副總統由美國共和黨總統候選人川普（Donald J. Trump）、副總統候選人范斯（J.D. Vance）當選，行政院發言人李慧芝表示，美國的民主政治體制歷史悠久而完整，行政院長卓榮泰恭喜美國順利完成此次總統大選，也祝賀兩位當選人。

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李慧芝指出，感謝美國現任總統拜登及副總統賀錦麗，過去這段期間以來對台灣的堅定支持，在台美的共同努力下，雙方關係穩定發展，包含台美21世紀貿易倡議進入第二輪談判，以及美方對台海和平穩定的支持，台美關係堅若磐石。

李慧芝說，政府會持續強化各項合作，與具有共同民主價值理念的美國政府，一同深化台美關係。（編輯：林興盟）1131106