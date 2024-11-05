本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國總統大選牽動國會 參眾兩院勢力版圖可能反轉
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰
首頁 / 政治

政院：尊重立院決議 7日邀朝野黨團溝通總預算案

2024/11/5 22:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北5日電）行政院發言人李慧芝今晚指出，行政院長卓榮泰感謝立院通過讓前瞻第5期特別預算案付委審查，也會尊重立法院決議，將在7日持續以最大誠意，邀請立法院朝野黨團協商溝通。

為化解114年度中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜今晚召集協商，朝野達成3點共識，包括7日以前，由行政院長卓榮泰邀請立法院朝野黨團會面，表示處理預算的解決方案與誠意。

隨後立法院會在國民黨、民眾黨立委聯手下，第6度擱置總預算案，但中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，則是通過表決，將交付立法院財政委員會會同有關委員會審查。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，行政院及立法院都是憲政機關，在憲法權力分立與制衡的憲政原則之下，行政院一向尊重立法院的預算審查權，但也希望立法院尊重行政院的預算編列權，在依循憲法第70條的精神，以及依照「預算法」跟「財政紀律法」等相關規定的前提下，在預算及法案等各方面攜手合作，持續推動各項福國利民的政策，才能夠讓全民受惠。

她表示，前瞻第5期特別預算案今天雖付委審查，但有許多涉及國家安全、道路改善、農民權益等較今年新增部分的計畫，仍需待明年度總預算案通過後始得推行，尤其是年關將至，明年度軍公教人員是否能順利調薪3%，皆有待明年度總預算案通過後始能核發。

李慧芝說，卓榮泰及許多地方政府、民意代表都期待總預算案能及時付委審查，後續將盡最大努力，依照立法院今天決議邀請朝野各黨團再次會商，持續以最高度的誠意與立法院協商溝通。

政院人士指出，由於立法院晚間甫做成決議，因此邀約朝野見面的形式及確切時間都還在討論中，若有定案會再對外說明。（編輯：謝佳珍）1131105

李慧芝
立院邀卓榮泰報告總預算案 政院：將充分說明衛福部4年投注18.5億拚食安 導入AI防護
卓榮泰
藍白第6度擋總預算案 吳思瑤：遺憾沒把民生放優先藍白立委第6度聯手 繼續擱置總預算案
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：