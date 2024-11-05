政院：尊重立院決議 7日邀朝野黨團溝通總預算案

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（中央社記者賴于榛台北5日電）行政院發言人李慧芝今晚指出，行政院長卓榮泰感謝立院通過讓前瞻第5期特別預算案付委審查，也會尊重立法院決議，將在7日持續以最大誠意，邀請立法院朝野黨團協商溝通。

為化解114年度中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜今晚召集協商，朝野達成3點共識，包括7日以前，由行政院長卓榮泰邀請立法院朝野黨團會面，表示處理預算的解決方案與誠意。

隨後立法院會在國民黨、民眾黨立委聯手下，第6度擱置總預算案，但中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，則是通過表決，將交付立法院財政委員會會同有關委員會審查。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，行政院及立法院都是憲政機關，在憲法權力分立與制衡的憲政原則之下，行政院一向尊重立法院的預算審查權，但也希望立法院尊重行政院的預算編列權，在依循憲法第70條的精神，以及依照「預算法」跟「財政紀律法」等相關規定的前提下，在預算及法案等各方面攜手合作，持續推動各項福國利民的政策，才能夠讓全民受惠。

她表示，前瞻第5期特別預算案今天雖付委審查，但有許多涉及國家安全、道路改善、農民權益等較今年新增部分的計畫，仍需待明年度總預算案通過後始得推行，尤其是年關將至，明年度軍公教人員是否能順利調薪3%，皆有待明年度總預算案通過後始能核發。

李慧芝說，卓榮泰及許多地方政府、民意代表都期待總預算案能及時付委審查，後續將盡最大努力，依照立法院今天決議邀請朝野各黨團再次會商，持續以最高度的誠意與立法院協商溝通。

政院人士指出，由於立法院晚間甫做成決議，因此邀約朝野見面的形式及確切時間都還在討論中，若有定案會再對外說明。（編輯：謝佳珍）1131105