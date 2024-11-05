總預算案立院協商共識 卓榮泰7日前邀朝野會面提解決方案

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（中央社記者王揚宇、王承中台北5日電）總預算案是否能於5日付委審查備受關注，立法院長韓國瑜今晚召集協商，朝野達成3點共識，包括7日以前，由行政院長卓榮泰邀請立法院朝野黨團會面，表示處理預算的解決方案與誠意。

立法院邀請行政院長卓榮泰11月1、5日到立法院報告「114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過」，今天詢答結束後，韓國瑜晚間6時召集朝野協商，研商總預算案相關事宜。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，今天是針對總預算案的第4次協商，希望依照往例辦理，詢答結束後就交付委員會審查，希望大家在合憲、合法、合規下尋求化解方式。

國民黨立法院黨團書記長林思銘說，禁伐補償一定要依法編列，國民黨團反對用基金支應，如果要用追加預算或第二預備金，可以討論，而公糧收購提高5元，請行政院編補在預算中。

立法院會7月通過主決議，要求衛生福利部應進行健保改革具體措施，於民國114年6月30日前達到平均點值1點0.95元。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，關於健保點值案，這是立法院3個黨團的共識，討論過程中衛福部也實質參與，政府該做的事情要反映在預算編列上，公糧收購議題也希望行政部門如實編列預算，禁伐補償則請行政部門依法編列預算。

受邀列席的行政院秘書長龔明鑫說，行政院長卓榮泰在總預算案報告時提及，基於立法行政平衡與互相尊重，期盼兩院共同遵守憲法第70條的憲政原理精神，以及預算法第91條的原則規定與必要程序，共同尋找妥適的解方。

龔明鑫指出，如果朝野都有這樣的共識，禁伐補償經費可以用適當方式支應，不管是綜合基金，或適用第二預備金或追加預算，行政院都尊重朝野協商結果，至於健保點值，就讓衛福部朝大家期待的方向走。

朝野黨團歷經2度休息討論，最終達成共識並簽署協商結論，韓國瑜於晚間7時20分宣布散會。

協商結論內容共有3點，分別是，為立法、行政兩院和諧互動，針對原住民禁伐補償、公糧收購及健保點值等預算編列事宜，於7日以前，由行政院長邀請朝野黨團會面，表示處理這些預算的解決方案及誠意。

協商結論指出，各黨團同意有關114年度中央政府總預算案的各項提議，均保留送院會依提案先後順序進行處理。各黨團同意有關中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案的各項提議，均保留送院會依提案先後順序進行處理。（編輯：謝佳珍）1131105