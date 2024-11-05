藍白立委第6度聯手 繼續擱置總預算案

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（中央社記者范正祥台北5日電）明年度中央政府總預算案持續卡關，立法院會今天在行政院長卓榮泰完成總預算案詢答後，民進黨團提案交付委員會審查，表決結果48票贊成、58票反對，國民黨、民眾黨立委第6度聯手擱置總預算案。

行政院會8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

立法院會11月1日和5日邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。立法院長韓國瑜今天傍晚宣告，均已詢答完畢，他接著處理國民黨團所提針對今天院會延長開會的提議，至明年度中央政府總預算案相關事宜處理完畢才散會。在場立委對此沒有異議，現場民進黨立委並舉牌齊喊「我要審預算」。

隨後，韓國瑜請卓榮泰和相關部會首長先行離席，再次表達感謝卓榮泰和相關部會首長列席答詢。他也宣布晚間6時進行黨團協商，並請包括行政院主計總處、農業部、原民會等相關部會首長列席。

朝野黨團協商結果，針對原住民禁伐補償、公糧收購及健保點值等預算編列事宜，於11月7日以前，由行政院長邀請立法院在野黨團、執政黨團會面，表示解決方案及誠意。

立法院朝野黨團協商後，大約晚間7時40分，院會繼續開會，無異議通過朝野協商結論。接著，院會處理民進黨團提案將總預算案交付委員會審查，表決結果，出席106人，贊成48人、反對58人，民進黨團提案遭封殺。

雖然民進黨團要求重複表決，表決結果仍是出席106人，贊成48人、反對58人，民進黨立委不敵藍白再次聯手，明年度中央政府總預算案還是沒有辨法付委審查。民進黨立委高喊「審預算」，國民黨立委則大喊「編預算」。

院會接著表決通過國民黨團及民眾黨團提案，明年度中央政府總預算案中未依法編足的禁伐補償、公糧收購、健保點值等主決議相關預算經費，行政院應於11月7日前修正明年度中央政府總預算案，修正案未函送立法院前，明年度中央政府總預算案暫緩付委審查。表決結果，出席106人，贊成58人、反對48人，照國民黨團及民眾黨團提案通過。

今天院會在晚間8時許散會前，對於中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，通過民進黨團及民眾黨團提案，中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，交立法院財政委員會會同有關委員會審查。表決結果，出席106人，贊成106人，難得朝野立委表決出現立場一致，議場響起歡呼。（編輯：林興盟）1131105