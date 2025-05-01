接見前美軍印太司令 韓國瑜：朝野支持強化國防預算

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（中央社記者王承中台北1日電）立法院長韓國瑜今天接見前美軍印太司令阿基里諾一行，他表示，台灣能穩健發展，仰賴美國長期的國防支持。立法院朝野黨團一致支持強化國防預算，期盼台美攜手合作，共同維護印太地區的和平與安全。

立法院長韓國瑜今天在國民黨立委陳永康、民進黨立委王正旭、民眾黨立委張啓楷等人陪同下，接見美國智庫「國家亞洲研究局」（The National Bureau of Asian Research, NBR）訪問團、前美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）等一行7人。

韓國瑜表示，立法院採一院制，與美國國會制度不同，113位立委各具代表性，職責重大、意義非凡。台灣雖然幅員不大，卻是一座充滿生命力、良善與活力的島嶼；從立法院登記的記者人數超過2000人，即可看出全球華人高度關注台灣的民主發展。

韓國瑜指出，自1950年美國總統杜魯門派遣第7艦隊巡防台灣海峽以來，台灣能在75年間穩健發展，仰賴美國長期的國防支持；面對當前美中關係緊張與國際局勢動盪，台灣更加需要來自美方的支持。

韓國瑜表示，立法院內三黨一致支持強化國防預算，期盼台美攜手合作、心手相連，共同維護印太地區的和平與安全。

陳永康指出，台灣的國防預算正穩步提升，不僅在數量上持續擴充，在質量上也全面強化，預算內容涵蓋武器採購、軍備配置，同時更重視人員培訓與留才機制等層面。他期盼未來有更多機會選送優秀人才赴美接受專業培訓，並感謝美國長期以來對台灣所提供的各項協助。

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王正旭表示，執政黨全力支持國防預算編列，特別是在強化硬體設備方面，提升自我防衛能力至關重要。面對未來可能挑戰，台灣亟需在制度層面建立完善的戰場醫療能力，涵蓋訓練標準、實務操作與後勤支援等面向，期盼美方能在相關領域提供協助。

張啓楷指出，美國是台灣最重要的戰略盟友，台灣今天享有自由民主的生活方式，對此由衷感謝美國長期以來的堅定支持。（編輯：張均懋）1140501