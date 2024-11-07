川普勝選 卓榮泰指示注意世界局勢提高應變能力

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（中央社記者賴于榛台北7日電）美國共和黨總統候選人、前總統川普宣布勝選。行政院長卓榮泰今天說，台美關係長期穩健，未來也將透過政策持續促進雙方關係加強合作，但提醒部會首長密切注意世界局勢是否有新的方向，並要提高各項應變能力。

川普（Donald Trump）及范斯（J.D. Vance）宣布在第60屆美國總統大選中勝出，總統賴清德、行政院長卓榮泰、外交部等昨天晚間都已表達祝賀之意。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰今天在行政院會時表示，恭賀川普與范斯繼續帶領美國跟民主夥伴國家，一起為世界和平穩定發展努力，並尋求全球經濟發展。

卓榮泰強調，台美關係長期穩健，一直往好的方向發展，互相的信賴與合作也持續加強，未來會在政策上，持續促進雙方關係加強合作

他也提醒，請部會首長保持現在的積極態度，並且密切注意世界局勢是否有新的方向，提高各項應變能力，也期待全球民主力量可以持續擴大、穩定發展，讓台灣在民主供應鏈上的角色愈發堅強且被需要。（編輯：翟思嘉）1131107