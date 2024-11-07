本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賀錦麗為何敗給川普？專家點出經濟萎靡、移民問題與執政包袱
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰2/300
首頁 / 政治

川普勝選 卓榮泰指示注意世界局勢提高應變能力

2024/11/7 11:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北7日電）美國共和黨總統候選人、前總統川普宣布勝選。行政院長卓榮泰今天說，台美關係長期穩健，未來也將透過政策持續促進雙方關係加強合作，但提醒部會首長密切注意世界局勢是否有新的方向，並要提高各項應變能力。

川普（Donald Trump）及范斯（J.D. Vance）宣布在第60屆美國總統大選中勝出，總統賴清德、行政院長卓榮泰、外交部等昨天晚間都已表達祝賀之意。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰今天在行政院會時表示，恭賀川普與范斯繼續帶領美國跟民主夥伴國家，一起為世界和平穩定發展努力，並尋求全球經濟發展。

卓榮泰強調，台美關係長期穩健，一直往好的方向發展，互相的信賴與合作也持續加強，未來會在政策上，持續促進雙方關係加強合作

他也提醒，請部會首長保持現在的積極態度，並且密切注意世界局勢是否有新的方向，提高各項應變能力，也期待全球民主力量可以持續擴大、穩定發展，讓台灣在民主供應鏈上的角色愈發堅強且被需要。（編輯：翟思嘉）1131107

#川普
#行政院長
#賴清德
#外交部
#卓榮泰
#美國
#范斯
#李慧芝
卓榮泰
防制高風險駕駛行為 卓榮泰促研議調整強制險費率解總預算案僵局 卓榮泰7日邀朝野黨團政院溝通
川普
習近平致電賀川普當選：盼相互尊重妥善管控分歧府：總統聽取美大選後政經分析 對深化台美充滿信心
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
防制高風險駕駛行為 卓榮泰促研議調整強制險費率
172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：