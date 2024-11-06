防制高風險駕駛行為 卓榮泰促研議調整強制險費率

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（中央社記者賴于榛台北6日電）行政院長卓榮泰今天主持道安會報時，請金管會持續研議強制汽車責任保險費率計算，將導致他人重傷的高風險駕駛行為納入研議，透過保險制度的調整，課責實際駕駛人，並在明年底完成完整研究。

卓榮泰今天主持中央道路交通安全會報，行政院會後透過新聞稿指出，對於近期幾起重大交通事故，卓榮泰已指示交通部針對無照駕駛研議更嚴謹的修法，同時持續針對18歲前的教育階段，加強交通安全教育。

至於大型車輛轉彎撞到行人，卓榮泰表示，請交通部督導公路局及地方政府持續落實，要求客貨運業者車輛行至路口應先停讓行人，並持續研議加裝及整合更有效警示駕駛人輔助系統的可行性。他也提醒，相關部會應加強查緝取締網路上販賣假車牌等不法情況。

卓榮泰說，年底前，各種聚會和學生活動將會增多，請各部會、各縣市提前加強宣導防制酒駕和年輕人飆車等狀況，力求今年整體死亡人數降低7%的目標，並於2030年達到道路交通事故死亡人數降低50%。

交通部報告指出，今年1至8月，全國30日整體道路交通事故死亡人數較112年同期減少53人，但行人及高齡者死亡人數分別較去年同期增加6人及11人，卓榮泰要求交通部及地方政府務必重視此警訊。

桃園市政府報告指出，桃園市今年1至8月交通事故30日死亡人數為192人，較去年同期增加43人，死亡人數增加最多，無照駕駛事故死傷人數比例全國最高。卓榮泰請桃市府參考道安委員意見，與交通部合作，下次會議時提出具體精進方案。

另外，日前頻傳大型車事故的台中市今天也提出「台中市道路交通事故防制作為」報告。卓榮泰說，台中市政府提出大型車停讓改善作為，務請持續落實執行，並追蹤列管後續辦理情形與成效。

卓榮泰呼籲，縣市首長應積極出席地方道安會議，並邀請道路交通安全相關民間團體參加縣市道安會報，以集思廣益，讓道安政策推動得更趨完善。

金管會今天也提出，研議對肇事致受害人死亡者，提高費率等級級距，以及研議於保險理賠時，註記非車主的肇事駕駛人管控等精進作為。

卓榮泰則說，這應有助於提升道路交通安全，後續請金管會持續研議強制汽車責任保險費率計算，將導致他人重傷的高風險駕駛行為也納入研議，透過保險制度的調整，課責實際駕駛人，並在明年底完成完整研究。（編輯：謝佳珍）1131106