加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大法官人事案明投票綠力挺、藍擬封殺 白成關鍵
首頁 / 生活

計畫及輔導公糧收購價量提高 每公頃收入年增2萬

2024/12/23 18:15（12/23 18:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農業部長陳駿季23日出席「糧食產業全面升級計畫」記者會表示，藉由公糧收購總量不變下增加計畫、輔導數量，及輔導收購價格從每公斤新台幣23元提高1.5元，為24.5元。中央社記者楊淑閔攝 113年12月23日
農業部長陳駿季23日出席「糧食產業全面升級計畫」記者會表示，藉由公糧收購總量不變下增加計畫、輔導數量，及輔導收購價格從每公斤新台幣23元提高1.5元，為24.5元。中央社記者楊淑閔攝 113年12月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北23日電）農業部今天宣布公糧收購調整措施，3種公糧收購總量不變前提下，較高價的計畫收購、輔導收購的收購量增加，且輔導收購價提高1.5元為24.5元，公糧農友每公頃收入年增2萬元。

農業部長陳駿季下午召開「糧食產業全面升級計畫」記者會，說明公糧收購調整措施，這是回應藍白陣營要公糧收購價調漲5元以增加農民收益，立法院做成決議。

陳駿季說，繳交公糧的農民目前占3成、12萬人，農業部必須兼顧占7成、36萬名不繳公糧的農民權益，因此研擬出「以調整計畫、輔導收購量，取代價格提升」方案，加強「1集、2轉、3加3」，兼顧整體農民收益，確保雜糧不減產。

陳駿季說明，公糧收購（粳稻乾穀）共3種價格，整體收購量不調整下，每公斤26元最高價的計畫收購，1期作每公頃多收1250公斤、2期作多1000公斤；次高的輔導收購價1期作每公頃多收1350公斤、2期作多收900公斤，且收購價調升1.5元，變成每公斤24.5元。

至於最低價的餘糧收購價每公斤21.6元，1期作減少2600公斤、2期作減少2100公斤。

陳駿季估計，如此一來，繳公糧的農民每公頃年收入可增加新台幣2萬元，並因為輔導收購價跟民間糧商的收購價趨近，如此一來還藉由增加輔導收購價支撐產地價。

陳駿季強調，提高公糧收購價導致水稻栽種面積大增的前車之鑑，破壞轉作雜糧的推動，損害糧食安全，而且之後水稻價格會因生產過剩加劇波動，同時也違反世界貿易組織（WTO）農業境內總支持消減規範（AMS）。

農業部次長胡忠一補充，農業部還規劃讓繳公糧的農民，也可投保「加強型水稻收入保險」，確保天災來襲的保障，這也是過去沒有的。

有關「1集、2轉」部分，胡忠一說，新增措施包含生產資材每公頃補助3000到5000元，加上既有的獎勵金，每公頃最高可獲1.82萬元獎勵金。集團產區部分新增營運主體冷藏桶及相關生產設備補助1/2，強化收儲量能。雜糧生產的獎勵有多種作物每公頃增加1萬元轉作獎勵金，並加碼2期作轉作雜糧每公頃獎勵金最高2萬元。

至於「3加3」部分，原已規劃推動水稻收入保險優質加強型目標價格至少加3元，讓種植優質稻米的農民收益保障增加，以強化產業風險韌性等。

農業部估計，包含公糧收購調整措施、公糧可投保加強型水稻保險及雜糧補助，效益多元、確保糧食安全，年支出40.7億元，合計「1集、2轉、3加3」原計畫經費為16.5億元，共57.2億元。

陳駿季強調，以上對策經費明顯低於僅調高公糧收購3種價格各5元，會引發水稻栽種從目前2期作共24萬公頃暴增至27萬公頃後，所要支出的90億元。

花蓮富里鄉農會總幹事張素華數度表示，若公糧3種價都調高5元，集團產區衝擊最大，危及營運。瓜瓜園董事長邱木城說，這樣雜糧轉作才不會減少，並可增加。（編輯：陳清芳）1131223

#胡忠一
#農業部長
#立法院
#張素華
#陳駿季
延伸閱讀
高麗菜回跌到百元以下 農糧署：因平地栽種上市2颱損壞農業設施 農糧署允重建補助申請延至年底專訪／陳駿季擬擴大契作產區 導入分潤提高農民收入
陳駿季
漁業署主管疑禁女下屬懷孕涉霸凌 陳駿季：正啟動調查班班喝鮮奶喊卡乳業痛心 農業部：將議產銷對策
胡忠一
台日簽植物品種檢定報告書合作備忘錄 經貿大突破國際穀物研討會聚焦健康雜糧 營養機能受關注
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：