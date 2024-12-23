計畫及輔導公糧收購價量提高 每公頃收入年增2萬

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）農業部今天宣布公糧收購調整措施，3種公糧收購總量不變前提下，較高價的計畫收購、輔導收購的收購量增加，且輔導收購價提高1.5元為24.5元，公糧農友每公頃收入年增2萬元。

農業部長陳駿季下午召開「糧食產業全面升級計畫」記者會，說明公糧收購調整措施，這是回應藍白陣營要公糧收購價調漲5元以增加農民收益，立法院做成決議。

陳駿季說，繳交公糧的農民目前占3成、12萬人，農業部必須兼顧占7成、36萬名不繳公糧的農民權益，因此研擬出「以調整計畫、輔導收購量，取代價格提升」方案，加強「1集、2轉、3加3」，兼顧整體農民收益，確保雜糧不減產。

陳駿季說明，公糧收購（粳稻乾穀）共3種價格，整體收購量不調整下，每公斤26元最高價的計畫收購，1期作每公頃多收1250公斤、2期作多1000公斤；次高的輔導收購價1期作每公頃多收1350公斤、2期作多收900公斤，且收購價調升1.5元，變成每公斤24.5元。

至於最低價的餘糧收購價每公斤21.6元，1期作減少2600公斤、2期作減少2100公斤。

陳駿季估計，如此一來，繳公糧的農民每公頃年收入可增加新台幣2萬元，並因為輔導收購價跟民間糧商的收購價趨近，如此一來還藉由增加輔導收購價支撐產地價。

陳駿季強調，提高公糧收購價導致水稻栽種面積大增的前車之鑑，破壞轉作雜糧的推動，損害糧食安全，而且之後水稻價格會因生產過剩加劇波動，同時也違反世界貿易組織（WTO）農業境內總支持消減規範（AMS）。

農業部次長胡忠一補充，農業部還規劃讓繳公糧的農民，也可投保「加強型水稻收入保險」，確保天災來襲的保障，這也是過去沒有的。

有關「1集、2轉」部分，胡忠一說，新增措施包含生產資材每公頃補助3000到5000元，加上既有的獎勵金，每公頃最高可獲1.82萬元獎勵金。集團產區部分新增營運主體冷藏桶及相關生產設備補助1/2，強化收儲量能。雜糧生產的獎勵有多種作物每公頃增加1萬元轉作獎勵金，並加碼2期作轉作雜糧每公頃獎勵金最高2萬元。

至於「3加3」部分，原已規劃推動水稻收入保險優質加強型目標價格至少加3元，讓種植優質稻米的農民收益保障增加，以強化產業風險韌性等。

農業部估計，包含公糧收購調整措施、公糧可投保加強型水稻保險及雜糧補助，效益多元、確保糧食安全，年支出40.7億元，合計「1集、2轉、3加3」原計畫經費為16.5億元，共57.2億元。

陳駿季強調，以上對策經費明顯低於僅調高公糧收購3種價格各5元，會引發水稻栽種從目前2期作共24萬公頃暴增至27萬公頃後，所要支出的90億元。

花蓮富里鄉農會總幹事張素華數度表示，若公糧3種價都調高5元，集團產區衝擊最大，危及營運。瓜瓜園董事長邱木城說，這樣雜糧轉作才不會減少，並可增加。（編輯：陳清芳）1131223