高麗菜回跌到百元以下 農糧署：因平地栽種上市

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）近日通路高麗菜每顆回跌到新台幣90元，沒再要價120元。農糧署今天說，因為平地高麗菜、短期葉菜復耕陸續上市，台北果菜批發市場12日起批發價明顯回跌，所以零售價也回穩。

今年受到2起颱風影響產地及復耕，使得原本秋冬菜價可趨平價的時間一直遞延。不過上週菜價開始出現明顯回跌，包含通路每顆高麗菜從先前120元左右，已降至90元。

昨天是週日，通常台北果菜批發市場整體蔬菜的交易均價會比平日略高，但仍在每公斤45元以下、為44.8元。農業部農糧署告訴中央社記者，大約12日起，交易均價不僅沒有再上到50元以上，並已回跌到45元以下，因此菜價回穩、比較便宜。

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農糧署表示，平地高麗菜陸續採收上市，供應量增加下，高麗菜明顯便宜了，其他短期葉菜類也可望回到每包約30多、40多元價位。

不過農糧署也說，天氣轉冷，吃火鍋的民眾會增加，對蔬菜需求量將成長；之前監控高麗菜栽種量出現540萬到600萬株的紅色燈號（達警戒值）、600萬株以上的紫色燈號（超種），若順利採收，供應量較多，可望滿足市場需求。（編輯：張雅淨）1131216