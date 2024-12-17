9縣市低溫特報 苗栗三灣清晨7.1度

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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象署今天發布低溫特報，竹苗至嘉義等9縣市防攝氏10度以下低溫，清晨以苗栗三灣7.1度最冷。氣象專家吳德榮表示，今天略回溫，明天、19日另一波冷氣團影響，仍有局部10度以下低溫。

中央氣象署今天發布 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今天上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

黃色燈號地區為新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣。

根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣三灣鄉7.1度、新竹縣峨眉鄉7.8度；南投、雲林、嘉義市皆出現不到10度的低溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天冷空氣減弱、氣溫回升，各地早晚仍偏冷；西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明天、19日另一波「大陸冷氣團」影響；北台灣轉為整天冷，中南部早晚冷；部分平地清晨最低氣溫將再降至10度以下，有再發布「低溫特報」的條件；20日冷空氣漸減弱、氣溫略回升。明日至20日西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，21日下午起至23日又一波強冷空氣南下，天氣再轉冷。歐、美模擬的強度，已調整為與前2波類似，仍以「大陸冷氣團」的機率為最高，但因夜間「輻射冷卻」加成，部分平地清晨的最低氣溫仍將降至10度以下，符合發布「低溫特報」的條件。

吳德榮表示，24至26日耶誕節前後冷空氣減弱，氣溫逐日回升。至於年底的冷空氣已超過10天的模擬，歐、美模式皆存在很大的不確定性，且還在大幅調整，並不一定是「寒流」，應持續觀察。（編輯：謝雅竹）1131217