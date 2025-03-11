吳德榮：西半部易有霧 12日前高溫上看30度

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象署今天針對台南以北發布濃霧特報。氣象專家吳德榮表示，今明兩天高溫在攝氏30度以上、西半部易有霧；13日起局部地區易有陣雨或雷雨，15日晚間起冷空氣南下，下週有機會達寒流強度。

中央氣象署今天發布濃霧特報，今天上午台南以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園市至台南市及馬祖已或將出現能見度不足200公尺現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天暖氣團持續影響，各地仍晴朗穩定、春暖如夏，最高氣溫在30度以上；西半部是容易起霧的天氣；今天有鬆散雲層從北方移入，北海岸及山區偶有零星少量飄雨機率，但影響輕微。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，13、14日鋒面在北部近海徘徊，台灣在暖氣團內，高溫雖略降但仍偏暖；因鋒面接近、大氣不穩定，有局部地區有短暫陣雨或雷雨機率，尤其13日要注意小範圍「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，15日至16日鋒面通過，各地轉有局部陣雨或雷雨機率；17至20日各地晴朗穩定。

吳德榮提到，15日晚間起冷空氣南下、氣溫驟降，16日晚間已逼近「強烈大陸冷氣團」標準；17至19日清晨轉乾冷，因「輻射冷卻」效應，清晨及夜間更有觸及「寒流」強度機率；19日白天起至20日冷空氣減弱，氣溫回升。（編輯：陳仁華）1140311