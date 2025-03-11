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水氣略增北東零星雨 中南部高溫可達30度日夜溫差大

2025/3/11 07:52（3/11 08:09 更新）
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氣象署表示，北東部因水氣略增有零星短暫雨，中南部高溫可達30度。圖為飄著細雨的台北內湖科技園區街頭。（中央社檔案照片）
氣象署表示，北東部因水氣略增有零星短暫雨，中南部高溫可達30度。圖為飄著細雨的台北內湖科技園區街頭。（中央社檔案照片）
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（中央社台北11日電）氣象署表示，今天水氣略增，除台灣東半部有不定時零星短暫雨外，清晨至傍晚北部地區及中部山區雲量增多，也有零星短暫雨，但整體而言，雨勢不至太大，其他地區仍為多雲到晴。

中央氣象署指出，氣溫方面，北部、東半部白天高溫攝氏25至28度，中南部高溫可達29至30度，屬於溫暖微熱天氣，但夜晚清晨稍涼，中部以北、宜蘭低溫16到18度，其他地區19到20度，中南部日夜溫差大；至於離島，澎湖全天17至23度，金門15至21度，馬祖12至17度。

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此外，今日清晨至上午，以及晚間，台南以北地區與金門、馬祖都要留意局部霧或低雲影響能見度，行車注意路況安全，離島交通往返留意航班資訊。

根據環境部空氣品質

空氣品質指標橘色、紅色活動建議

橘色警示

  • 影響：對敏感族群不健康
  • 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。

紅色警示

  • 影響：對所有族群不健康
  • 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

資料來源：環境部

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預報資訊顯示：今天高壓迴流，環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達「紅色警示」等級。（編輯：陳仁華）1140311
#空氣品質
#金門
#環境部
#中央氣象署
#氣象署
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