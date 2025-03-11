水氣略增北東零星雨 中南部高溫可達30度日夜溫差大

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（中央社台北11日電）氣象署表示，今天水氣略增，除台灣東半部有不定時零星短暫雨外，清晨至傍晚北部地區及中部山區雲量增多，也有零星短暫雨，但整體而言，雨勢不至太大，其他地區仍為多雲到晴。

中央氣象署指出，氣溫方面，北部、東半部白天高溫攝氏25至28度，中南部高溫可達29至30度，屬於溫暖微熱天氣，但夜晚清晨稍涼，中部以北、宜蘭低溫16到18度，其他地區19到20度，中南部日夜溫差大；至於離島，澎湖全天17至23度，金門15至21度，馬祖12至17度。

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此外，今日清晨至上午，以及晚間，台南以北地區與金門、馬祖都要留意局部霧或低雲影響能見度，行車注意路況安全，離島交通往返留意航班資訊。