蛋價連3漲 農業部促產銷價差浮動且依區域調整

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）蛋價連3週調漲，共漲新台幣8元，消費者有感。農業部今天表示，有請產業討論產地價、批發價價差回歸浮動，且各地運輸成本不同，價差應不同。養雞協會表示認同、可帶動消費。

2月下旬迄今，雞蛋價格連續3週調漲，期間台北市蛋商業同業公會對於第3週是否繼續調漲，出現逆轉，從不漲變成漲3元。台北市蛋商業同業公會理事長林天來說，沒辦法，天冷有的雞隻死掉，產量減少。

農業部官網更新日產量，比上週的12.5萬箱（每箱200顆）減少2000箱，降至12.3萬箱，但是仍較全國平均需求量約12萬箱高。

蛋價3度調漲，差了8元，消費者很有感，家庭主婦買蛋時，先問「1斤多少錢？」得知是40元時，忍不住說「怎麼又漲了？」

究竟有沒有在供過於求下，違反市場供需原則持續調漲，農業部畜牧司長李宜謙接受中央社記者電話訪問時表示，農業部不介入價格，由產業決定。

針對價格連3漲，李宜謙說，農業部一直有請產業界討論產地價、批發價兩者的產銷價差機制議題，因為過往是產地價每台斤約26.5元以下，價差6.5元，產地價每台斤29元以上，價差9.5元，但是產業界這幾年就固定成9.5元了。

李宜謙並說，2月間，公平交易委員會也就產銷價差議題，向產業界表達應注意是否有聯合壟斷問題；農業部也向產業建議過，包含北、中、南、東各區與產地的距離不同，運輸成本不同，產銷價差也應不同，不能全台灣都一樣。

由於2013年全球因為禽流感疫情缺蛋，國內緊急進口雞蛋，相關輿論話題也使得國內市場需求縮減，加上後來增產，供過於求導致賣壓出現。中華民國養雞協會秘書長王建培說，認同應討論合理的價差機制，這樣對消費者來說，也會有差別，而且最終可以帶動消費，有利產銷順暢。

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蛋商這一端看法不同，林天來說，價差9.5元很多年了，要調的話，應再上調。

最新蛋價，10日起批發價由每台斤37元漲為40元，12日起產地價由每台斤27.5元漲為30.5元。（編輯：管中維）1140310