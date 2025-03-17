加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中母女逛誠品480商場遭誤報偷竊 盧秀燕、誠品致歉
首頁 / 國際

美國蛋價飆漲比墨西哥貴3倍 邊境官員頻逮走私

2025/3/17 12:22（3/17 12:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國舊金山賣場內雞蛋。（中央社檔案照片）
美國舊金山賣場內雞蛋。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德州奧斯汀16日綜合外電報導）美國德州艾爾帕索（El Paso）邊境探員上月在一輛卡車的座椅和備胎中查獲64磅（約29公斤）冰毒，但真正引起他們警覺的是數盤雞蛋。

華爾街日報」報導，隨著美國雞蛋價格飆漲，旅客一直在墨西哥採購較便宜的雞蛋，有時也在加拿大採買。美國農業部禁止私自進口雞蛋，因為未經官方檢驗的蛋有可能傳播疾病。

美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）表示，本財政年度截至目前，全國攔截雞蛋的數量比去年增加36%，在聖地牙哥（San Diego）甚至翻了一倍多。邊境保護局在德州拉雷多（Laredo）的辦公室估計，在德州邊界一些地區，這個數字增加了54%。

邊境保護局在艾爾帕索的發言人梅爾（Roger Maier）說：「問題在價差…價格大約是美國的1/3。」自今年1月以來，艾爾帕索的探員已發現90人企圖輸入雞蛋。

美國勞工部數據顯示，今年2月，一打A級大顆雞蛋平均要5.9美元（約新台幣194元），創下新高紀錄，一年前同樣的雞蛋只要3美元。有些消費者還看到10美元甚至更貴的標價。

蛋價飆漲的原因之一是禽流感疫情爆發導致母雞大量死亡，但農業部近日表示，隨著疫情趨緩，供應和批發價正在回穩。

根據墨西哥政府數據，當地近期蛋價通常是一打不到2美元，但有些邊境城市達到2.3美元左右。

蛋價飆漲促使一些美國人減少食用，還有一些人在網路和地方牧場上搜刮較便宜的蛋。經濟學者說，有些人囤蛋，造成價格居高不下。

美國總統川普政府正忙著因應危機。司法部開始調查蛋價上漲原因，包括大型生產商是否串謀漲價或囤貨；農業部上月表示，正規劃投資多達10億美元解決蛋價問題，包括花費5億美元在產蛋牧場擴大生物安全措施。

農業部長羅林斯（Brooke Rollins）說，將考慮擴大進口經過檢驗的蛋，以緩解缺蛋問題。同時，土耳其已開始向美國運送約1萬6000噸的蛋。

邊境保護局官員說，多數人不知道政府禁止私自進口蛋。探員說，許多人帶著數盒30顆裝的蛋，大概是自用。官員會特別詢問車輛駕駛人是否攜帶蛋等任何禁止跨界的特定貨物，許多攜帶蛋的人會老實承認。蛋會被沒收，但沒有罰款。探員們說，偶爾也會逮到隱匿不報的人。

梅爾說，艾爾帕索的海關官員近期在一週內因違禁農產品問題祭出16次民事懲罰，其中數件與隱匿雞蛋有關。初犯會被罰款300美元，在美國約可買50打雞蛋，在墨西哥約可買150打。

梅爾說，邊境保護局人員必須「按照既有規定」銷毀這些蛋。

google news透過 Google News追蹤中央社

隨著4月即將到來，探員們又遇到新的問題。一些旅客會攜帶在墨西哥很常見的復活節彩蛋（cascarones），空的蛋殼裡裝有五彩碎紙屑。這種彩蛋並不違法，但探員們可能必須仔細檢查是不是真蛋。

德州邊界一名邊境保護局官員說：「我們允許每名旅客攜帶一打彩蛋，但必須乾淨、乾燥，且不含任何雞蛋殘留物。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140317

延伸閱讀
【特派談新事】美國加州蛋荒再現 雞蛋價格猛漲成奢侈品川普公布抗禽流感計畫 美國蛋價恐上漲逾40%美國禽流感和氣候影響 巴西雞蛋價格飆升蛋價連3漲 農業部促產銷價差浮動且依區域調整進口雞蛋案前畜牧司長遭彈劾 陳吉仲發文抱屈
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：