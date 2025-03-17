美國蛋價飆漲比墨西哥貴3倍 邊境官員頻逮走私

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（中央社德州奧斯汀16日綜合外電報導）美國德州艾爾帕索（El Paso）邊境探員上月在一輛卡車的座椅和備胎中查獲64磅（約29公斤）冰毒，但真正引起他們警覺的是數盤雞蛋。

「華爾街日報」報導，隨著美國雞蛋價格飆漲，旅客一直在墨西哥採購較便宜的雞蛋，有時也在加拿大採買。美國農業部禁止私自進口雞蛋，因為未經官方檢驗的蛋有可能傳播疾病。

美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）表示，本財政年度截至目前，全國攔截雞蛋的數量比去年增加36%，在聖地牙哥（San Diego）甚至翻了一倍多。邊境保護局在德州拉雷多（Laredo）的辦公室估計，在德州邊界一些地區，這個數字增加了54%。

邊境保護局在艾爾帕索的發言人梅爾（Roger Maier）說：「問題在價差…價格大約是美國的1/3。」自今年1月以來，艾爾帕索的探員已發現90人企圖輸入雞蛋。

美國勞工部數據顯示，今年2月，一打A級大顆雞蛋平均要5.9美元（約新台幣194元），創下新高紀錄，一年前同樣的雞蛋只要3美元。有些消費者還看到10美元甚至更貴的標價。

蛋價飆漲的原因之一是禽流感疫情爆發導致母雞大量死亡，但農業部近日表示，隨著疫情趨緩，供應和批發價正在回穩。

根據墨西哥政府數據，當地近期蛋價通常是一打不到2美元，但有些邊境城市達到2.3美元左右。

蛋價飆漲促使一些美國人減少食用，還有一些人在網路和地方牧場上搜刮較便宜的蛋。經濟學者說，有些人囤蛋，造成價格居高不下。

美國總統川普政府正忙著因應危機。司法部開始調查蛋價上漲原因，包括大型生產商是否串謀漲價或囤貨；農業部上月表示，正規劃投資多達10億美元解決蛋價問題，包括花費5億美元在產蛋牧場擴大生物安全措施。

農業部長羅林斯（Brooke Rollins）說，將考慮擴大進口經過檢驗的蛋，以緩解缺蛋問題。同時，土耳其已開始向美國運送約1萬6000噸的蛋。

邊境保護局官員說，多數人不知道政府禁止私自進口蛋。探員說，許多人帶著數盒30顆裝的蛋，大概是自用。官員會特別詢問車輛駕駛人是否攜帶蛋等任何禁止跨界的特定貨物，許多攜帶蛋的人會老實承認。蛋會被沒收，但沒有罰款。探員們說，偶爾也會逮到隱匿不報的人。

梅爾說，艾爾帕索的海關官員近期在一週內因違禁農產品問題祭出16次民事懲罰，其中數件與隱匿雞蛋有關。初犯會被罰款300美元，在美國約可買50打雞蛋，在墨西哥約可買150打。

梅爾說，邊境保護局人員必須「按照既有規定」銷毀這些蛋。

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隨著4月即將到來，探員們又遇到新的問題。一些旅客會攜帶在墨西哥很常見的復活節彩蛋（cascarones），空的蛋殼裡裝有五彩碎紙屑。這種彩蛋並不違法，但探員們可能必須仔細檢查是不是真蛋。

德州邊界一名邊境保護局官員說：「我們允許每名旅客攜帶一打彩蛋，但必須乾淨、乾燥，且不含任何雞蛋殘留物。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140317