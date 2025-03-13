進口雞蛋案前畜牧司長遭彈劾 陳吉仲發文抱屈

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）超思進口雞蛋案引發關注，前農業部畜牧司長張經緯今天遭監察院彈劾，前農業部長陳吉仲發文為張經緯抱不平，也強調當時整體政策「效益確實遠大於成本」。

因應國內雞蛋產量不足，農業部於民國111及112年分別啟動進口雞蛋緊急調度相關計畫，監察院今天表示，張經緯任由畜產會與尚未設立登記的超思公司採購雞蛋，且未掌握企業進口雞蛋數量，導致政府專案進口雞蛋有5000萬餘顆逾期，總損失達新台幣5億餘元，因此決議彈劾張經緯。

陳吉仲今天晚間於臉書粉絲專頁以「向執行專案進口雞蛋政策同仁致敬，政策效益遠大高於成本」為題發文，為張經緯、當初執行雞蛋專案進口政策的農業部同仁及中央畜產會同仁致敬和打抱不平。

陳吉仲表示，2023年初，全世界H5N1禽流感嚴重，造成美國、日本等國家都出現雞蛋產量不足、價格上漲的狀況，國內也因禽流感等因素造成雞蛋產量不足，導致蛋價上漲、黑市價格猖狂。

陳吉仲說，當時農業部堅持不調降30%關稅以免傷害到雞農，又要讓消費者吃得到合理價格的雞蛋，因此採取專案進口雞蛋的措施，農業部和中央畜產會同仁全體傾盡全力，尋求滿足檢疫條件又符合資格的進口國家雞蛋，努力調度雞蛋進口，過程不僅要與時間賽跑，中間還有面臨各國在搶蛋源、搶船班等等許多關卡與困難，必須克服。

貼文指出，同仁不眠不休，甚至在一個月內頭髮全白，只為讓雞蛋用最快速度進來，滿足消費者的需求、消滅黑市價格，讓民生安定，最終完成這非常艱鉅的任務，「我要再次向各位同仁致敬」。

陳吉仲強調，「回顧整體政策，效益確實遠大於成本」，然而會導致進口雞蛋儲放至逾期的最主要原因，是由於當時政策遭受政治炒作、網軍攻擊，才會造成進口雞蛋被污名化，使消費者對進口雞蛋缺乏信心、買氣消減，這絕不是當初執行專案進口雞蛋時所能考量到的。

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陳吉仲認為，以進口雞蛋過剩等理由來彈劾公務人員，而未考量到當時的時空背景、進口實務專業，以及農業部門遭受錯假消息操作攻擊等影響，這結果更容易使後續公務人員不敢再戮力執行產銷調節措施，最終受害的還是消費者和農民。

陳吉仲還說，當時同仁們為了農民、消費者和國家糧食安全，盡心盡力付出，大家已達到政策的目標，「對同仁們，我要再次表達我的感謝」。（編輯：陳彥鈞）1140313