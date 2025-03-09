蛋價連3週調漲 本週漲3元

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（中央社記者張雄風台北9日電）台北市蛋商公會今天表示，由於禽流感疫情升溫，本週蛋價調漲新台幣3元，明天批發價由每台斤37元漲至40元，12日產地價由每台斤27.5元漲至30.5元；此次漲價為連續3週調漲。

台北市蛋商公會理事長林天來接受媒體訪問時表示，因為禽流感疫情升溫，產地雞蛋的產量大大減少，經開會決定，本週批發價和產地價同步調漲3元，明天批發價由每台斤37元漲至40元；12日產地由每台斤27.5元漲至30.5元。

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林天來說明，目前主要是因為疫情使得產地一直損失，擔心若價格不調整會有黑市；他也認為，蛋價已連3週調整，預期後續暫時不會再漲，但仍要視產銷情況而定。

根據農業部雞蛋產銷資訊平台最新統計，國內投入生產蛋雞約3592萬隻，雞蛋每日生產量由12萬6000多箱（每箱約200顆）降為12萬5000多箱。（編輯：管中維）1140309