彰化促銷雞蛋每顆2.5元 民眾排隊搶買助蛋農

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（中央社記者蕭博陽彰化縣9日電）彰化縣政府今天辦理雞蛋促銷活動，4盒共40顆雞蛋只要新台幣100元，換算每顆2.5元，很快就被民眾搶買完，縣府籲民眾多購買幫助蛋農，也能獲營養健康。

彰化縣是全國雞蛋重要產地，因應近期產地蛋價低迷，彰化縣政府、彰化縣養雞協會舉辦雞蛋促銷活動，昨天鹿港場被「瘋搶」，今天在縣政府側門廣場再辦理活動，促銷雞蛋4盒新台幣100元，加送蛋製品、檸檬蛋糕、茶葉蛋、蛋塔，限量500組，同樣吸引民眾一早排隊。

彰化縣長王惠美說，每天吃2至3顆雞蛋對身體安全無虞；另外，彰化縣營養午餐為約9萬名學童，提供每週3顆雞蛋，總計每週將食用27萬顆雞蛋，滿足學童成長所需營養，也落實「地產地消」的永續發展目標（SDGs）理念，發揮每2顆雞蛋就有1顆來自彰化的產地優勢。

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搶得排隊「頭香」、來自台中市大肚區的趙姓男子說，一早5時30分就到彰化排隊，搶到第1名位置，他平時有運動，約清晨4時、5時就起床，得知今天有活動就來排隊，平時喜歡吃蛋，以水煮蛋、蒸蛋料理居多。

縣府農業處表示，彰化是全國養雞大縣，全縣蛋雞場900多場、飼養2000多萬隻蛋雞，主要分布芳苑鄉、二林鎮、大城鄉、竹塘鄉，每年可生產供應約43億顆雞蛋，平均全國每2顆雞蛋就有1顆來自彰化，今天現場準備500組，每組4盒共40顆雞蛋，優惠價100元。（編輯：李淑華）1140309