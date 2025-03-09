加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
孟耿如致歉關閉所有社群 強調黃子佼不會復出
首頁 / 地方

彰化促銷雞蛋每顆2.5元 民眾排隊搶買助蛋農

2025/3/9 15:05（3/9 15:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彰化縣政府9日舉辦優質國產雞蛋促銷活動，吸引大批民眾到場搶購，彰化縣長王惠美（右4）也到場，呼籲民眾多購買國產雞蛋幫助蛋農，也對身體健康有益。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 114年3月9日
彰化縣政府9日舉辦優質國產雞蛋促銷活動，吸引大批民眾到場搶購，彰化縣長王惠美（右4）也到場，呼籲民眾多購買國產雞蛋幫助蛋農，也對身體健康有益。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 114年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣9日電）彰化縣政府今天辦理雞蛋促銷活動，4盒共40顆雞蛋只要新台幣100元，換算每顆2.5元，很快就被民眾搶買完，縣府籲民眾多購買幫助蛋農，也能獲營養健康。

彰化縣是全國雞蛋重要產地，因應近期產地蛋價低迷，彰化縣政府、彰化縣養雞協會舉辦雞蛋促銷活動，昨天鹿港場被「瘋搶」，今天在縣政府側門廣場再辦理活動，促銷雞蛋4盒新台幣100元，加送蛋製品、檸檬蛋糕、茶葉蛋、蛋塔，限量500組，同樣吸引民眾一早排隊。

彰化縣長王惠美說，每天吃2至3顆雞蛋對身體安全無虞；另外，彰化縣營養午餐為約9萬名學童，提供每週3顆雞蛋，總計每週將食用27萬顆雞蛋，滿足學童成長所需營養，也落實「地產地消」的永續發展目標（SDGs）理念，發揮每2顆雞蛋就有1顆來自彰化的產地優勢。

google news透過 Google News追蹤中央社

搶得排隊「頭香」、來自台中市大肚區的趙姓男子說，一早5時30分就到彰化排隊，搶到第1名位置，他平時有運動，約清晨4時、5時就起床，得知今天有活動就來排隊，平時喜歡吃蛋，以水煮蛋、蒸蛋料理居多。

縣府農業處表示，彰化是全國養雞大縣，全縣蛋雞場900多場、飼養2000多萬隻蛋雞，主要分布芳苑鄉、二林鎮、大城鄉、竹塘鄉，每年可生產供應約43億顆雞蛋，平均全國每2顆雞蛋就有1顆來自彰化，今天現場準備500組，每組4盒共40顆雞蛋，優惠價100元。（編輯：李淑華）1140309

#王惠美
#台中市
#芳苑鄉
#彰化縣
#彰化縣政府
#營養午餐
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：