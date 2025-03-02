雞蛋產量略減蛋價漲2元 3日起批發價每台斤37元
2025/3/2 16:37（3/2 16:55 更新）
（中央社記者張雄風台北2日電）蛋商公會今天表示，因雞蛋產量略減，本週蛋價批發、產地價都調漲新台幣2元，明天起批發價將先調漲至每台斤37元，產地價則在5日跟進，漲至每台斤27.5元。
台北市蛋商公會理事長林天來接受媒體訪問時表示，經開會討論後，決定本週起蛋價調漲2元，明天起批發價將先調漲至每台斤37元，產地價則在週三（5日）跟進漲至每台斤27.5元。
林天來表示，主因是中南部養雞場蛋雞生病，產量比上週略減，後續是否還會繼續調整，要視市場供需而定。
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根據農業部雞蛋產銷資訊平台最新統計，國內投入生產蛋雞約3580萬隻，較上期統計略降，雞蛋每日生產量12萬6000箱（每箱約200顆），較上期統計略降，不過，每日生產量仍超過國人所需。
近2個月來，農業部官網公告的雞蛋日產量一度逼近13萬箱（每箱200顆），蛋價走低，產業界擔心營運不敷成本；在天氣趨冷下，近1個月來逐步降至12.6萬箱，仍是供過於求。蛋雞產業2月25日在中央畜產會開會討論3月產銷供應概況與對策，但尚無定論。（編輯：管中維）1140302
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