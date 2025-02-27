2月消費信心止跌 電價看漲效應物價信心探8個月低點

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台經中心今天發布2月消費者信心指數（CCI）為72.59點，終止連續4個月下滑，轉為小幅走揚，不過因電價上漲壓力大，分項指標「未來半年物價水準」跌至8個月來最低水準。

2月CCI為72.59點，較1月微增0.05點，6項分項指標中，家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財4項指標上升，物價水準、投資股票時機下滑。

2月降幅最大的指標為「未來半年物價水準」，調查為36.46點，月減0.79點，雖然不是顯著下跌，仍創去年7月以來、近8個月最低。「未來半年投資股票時機」則為50.48點，僅微降0.05點，仍是近10個月最低。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任說明，去年颱風較多，導致蔬果價格偏高，香蕉到現在都很貴，民眾採買相當有感，此外，近期電價可能調漲的新聞很多，也會影響民眾的物價信心。

吳大任坦言，電價確實存在上漲壓力，加上平均薪資偏低，政府幾乎每年都在調漲最低工資，大家要慢慢習慣，或許未來2%的消費者物價上漲率（CPI）會成為常態。

值得注意的是，去年下半年房市景氣降溫，交易量能明顯縮水，不過觀察CCI中與房地產相關的指標，「未來半年購買耐久性財」為102.79點，月增0.3點，而中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標為100.28點，則較1月上升0.31點，且因絕對值高於100，脫離前2個月的悲觀區間，轉呈「偏向樂觀」。

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吳大任分析，去年銀行承作房貸接近滿水位，引爆房貸荒，央行又祭出選擇性信用管制，資金緊縮之下，民眾買房雖有意願、但無能力，如今已過半年，又逢農曆年後，資金回流金融體系，均有助於緩解房貸荒，民眾發現申辦房貸過程較順利，信心跟著回升。

2月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為114年2月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3051名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：潘羿菁）1140227