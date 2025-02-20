雞蛋供過於求 卓榮泰：種雞停孵政策須審慎
2025/2/20 14:13（2/20 14:47 更新）
（中央社記者賴于榛台北20日電）雞蛋供過於求致蛋價走低，蛋農呼籲政府提供停養補助。行政院長卓榮泰今天表示，提高產地價格是政策優先的方向，但也不能輕忽價格操作情形，同時須審慎評估種雞停止孵化政策，避免未來出現產能不足問題。
雞蛋供過於求致蛋價走低，蛋農、蛋商意見不一，農業部日前邀各方共議並無決議，今天則在行政院會報告近來蛋價及蛋量的議題。行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，過去雞蛋價格所引發的問題絕對不能重蹈覆轍。
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卓榮泰說，蛋農認為批發價與產地價之間，合理價差應為新台幣6.4元至7.5元之間，這部分，政府大原則是尊重市場機制，政策優先方向則為提高產地價格，但也不能輕忽價格的操作，產地價與批發價一旦超過合理價差，必須有合理管制的作為，確保市場秩序與民生穩定。
卓榮泰表示，現在蛋產量較高，農業部希望降低產量，並適度拉高產地價格，但對於種雞的孵化應要精準掌握，應審慎評估種雞停止孵化的政策，確保產業可以穩定發展，不能操之過急，避免未來反而產生產量不足的問題。（編輯：蘇志宗）1140220
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