蛋價走低風險承擔不一 產銷價差擬回歸浮動機制

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）雞蛋供過於求致蛋價走低，近年批發價比產地價多新台幣9.5元，蛋農、蛋商有不同意見。農業部今天邀各方共議後表示，尚無決議，擇日再議，將討論差額是否回歸過往採浮動機制。

農業部官網公布最新的雞蛋日產量為12.7萬箱（每箱200顆），較之前的12.75萬箱減少500箱，仍是盛產、供過於求，蛋價走低，逼近生產成本、賣壓也大。

目前產地價為每台斤22.5元，加上大運輸3元及蛋商加6.5元後成為批發價，供貨給零售通路。由於產地價、批發價相差9.5元，蛋農、蛋商間出現不同意見，今天齊聚農業部開會討論風險及利潤分擔議題。

中華民國養雞協會秘書長王建培接受電話訪問時說，沒有一定要產地價、批發價的差距縮減多少。

會後，農業部畜牧司長李宜謙說，尚無決議，近期儘速擇日在中央畜產會開會再議，看看是否要回歸過往的浮動機制，就是設定一個基準價位，以此作為產地價、批發價之間價差擴大或不擴大的設定基準。

畜牧司科長陳志維說明，蛋農認為9.5元價差從108、109年迄今都沒調整，蛋商則認為基本工資年年調升、遭遇俄烏戰爭及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情都讓營運成本增加，且產量過大賣壓也大，雙方都表達立場與意見。

陳志維指出，前一次為此議題在畜產會開會是105年12月，之前也每年定期開會討論，過往會設定一個價位，低於此價時，產、銷價差不宜擴大，高於此價時，大家都有獲利，價差可彈性增加，因此會中有人主張產業界應共同承擔產銷風險、利潤合理分享。

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至於從產地收蛋的運輸業者，稱為大運輸，目前約占價差9.5元中的3元。陳志維說，這個比較不是今天討論的焦點，但下次開會會一起討論；另外，也有人建議，或許應回歸檢視如何讓產量穩定，不要過多、過少，才是解決之道。

供過於求之下，蛋價走低，利潤跟著減少，近期蛋雞產業內部陸續有檢視的聲音，不論是要從源頭的蛋種雞場銷毀種蛋100萬顆或是局部換羽減產就好，還是農曆春節過後產地價回升4元恢復到節前的每台斤22.5元，要從哪一天起算，蛋農、運輸、批發商間各有表述。（編輯：管中維）1140217

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