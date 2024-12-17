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白天短暫回溫 晚間起另一波冷氣團報到再轉冷
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白天短暫回溫 晚間起另一波冷氣團報到再轉冷

2024/12/17 08:01（12/17 08:12 更新）
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台北市中正區民眾穿戴保暖衣物防寒。中央社記者裴禛攝 113年12月16日
台北市中正區民眾穿戴保暖衣物防寒。中央社記者裴禛攝 113年12月16日
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（中央社台北17日電）中央氣象署指出，今天清晨輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，其中最低溫是苗栗縣大河的7.1度，不過，白天大陸冷氣團減弱，氣溫將會回升；但晚上另一波大陸冷氣團南下，天氣將再度轉冷。

氣象署表示，清晨受輻射冷卻影響，西半部及東北部清晨低溫普遍只有攝氏10至14度，花、東地區約15至17度，空曠地區則會更低一些，竹苗及中彰投雲嘉有局部10度以下低溫，其中最低溫是苗栗縣大河的7.1度。

不過，氣象署指出，白天大陸冷氣團減弱，氣溫將會回升，預估北部及東北部高溫約18至21度，其他地區約22至26度，中南部日夜溫差大，澎湖全天16至20度，金門12至19度，馬祖11至14度。

但氣象署也指出，晚上另一波大陸冷氣團南下，天氣將再度轉冷。

天氣方面，氣象署表示，今日由於水氣較少，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有零星短暫雨，晚上起大台北平地降雨機率也會稍微提高。

此外，氣象署提醒，東北風偏強，今日苗栗至臺南沿海空曠地區及恆春半島、澎湖易有較強陣風，沿海作業或活動請注意安全。

另外，氣象署指出，昨天玉山氣象站於下午3時5分至6分出現入冬以來首波降雪，接著下午3時30分再度降雪。（編輯：李淑華）1131217

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