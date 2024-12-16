本週迎2波冷空氣 吳德榮：有機率挑戰入冬最強

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（中央社記者張雄風台北16日電）根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新北石碇攝氏9.8度。氣象專家吳德榮說，今明氣溫緩慢回升，18、19日冷空氣南下再轉冷；21至23日又有強冷空氣，有機率挑戰入冬以來最強。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新北市石碇區9.8度、苗栗縣三灣鄉10.8度；其他縣市低溫大致都在11至13度間。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天至明天冷空氣漸減弱、氣溫緩慢回升，北台灣仍偏冷，中南部早晚冷；今日透光的中高雲從西側移入，各地雲量稍增，西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，18、19日另一股冷空氣加入，恢復為與前波類似強度的「大陸冷氣團」；北台灣轉為整天冷，中南部早晚冷，部分平地清晨的最低氣溫將再降至10度以下，有發布「低溫特報」的條件。

吳德榮說，20日冷空氣漸減弱、氣溫略回升。18至20日大多是西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的天氣。

吳德榮提到，最新各國模式模擬顯示，21至23日又有強冷空氣南下，有機率挑戰前2波為入冬以來最強，但還不是很確定，各國模式模擬其抵達時間雖已漸趨一致，但其強度仍持續微調，應繼續觀察。（編輯：李淑華）1131216