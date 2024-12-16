冷氣團減弱清晨仍偏冷 3000公尺以上高山有機會結冰
2024/12/16 08:01（12/16 08:06 更新）
（中央社台北16日電）中央氣象署指出，今天大陸冷氣團減弱，各地清晨仍偏冷，白天起溫度稍回升，北台灣高溫約攝氏17、18度，仍稍有涼意，中南部及花東高溫19至21度；3000公尺以上高山有結冰及霧淞發生機率。
氣象署表示，天氣方面，受東北風及南方雲系北移影響，基隆北海岸、東半部、南部地區及中部以北山區降雨機率增加，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。
氣象署指出，今天大陸冷氣團減弱，各地清晨仍偏冷，低溫在中部以北及東北部地區約12至14度，南部及花東地區低溫約15至17度，白天起溫度稍回升，北台灣高溫約17、18度，感受仍稍有涼意，中南部及花東高溫19至21度，澎湖全天17至19度，金門12至17度，馬祖11至13度，此外，在3000公尺以上高山有結冰及霧淞發生的機率。
此外，氣象署提醒，東北風影響，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有較強陣風，請注意。（編輯：李淑華）1131216
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