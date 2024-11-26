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國際穀物研討會聚焦健康雜糧 營養機能受關注

2024/11/26 19:05（11/26 19:46 更新）
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農業部農糧署26、27日與國際穀物科學與技術學會（ICC）合辦「2024 ICC國際研討會」，聚焦穀物雜糧產業「大健康」主題，交流發展趨勢。（農糧署提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年11月26日
農業部農糧署26、27日與國際穀物科學與技術學會（ICC）合辦「2024 ICC國際研討會」，聚焦穀物雜糧產業「大健康」主題，交流發展趨勢。（農糧署提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年11月26日
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（中央社記者楊淑閔台北26日電）國際穀物科學與技術研討會今、明兩天在台舉辦，農糧署表示，共14國交流穀物雜糧產業的健康趨勢，台灣2項技術獲ICC審認為國際標準方法，也將參酌日本研發保健特性產品作法。

農業部農糧署輔導中華穀類食品工業技術研究所，11月26、27日與國際穀物科學與技術學會（ICC）攜手合辦「2024 ICC國際研討會」，共14國、160名專家學者，聚焦穀物雜糧產業「大健康」主題，交流發展趨勢。

研討會並鎖定米食多元應用、全穀食品、安全與追溯性、創新加工、健康與營養及機能性、農業淨零等6大範疇，分享各國產業做法。

農糧署科長宋鴻宜告訴中央社記者，以研發力強的日本為例，就有開發出保健特性的產品，包含混合超硬米、紫米等數種米後，運用酵素、後殺菌、加熱等處理技術，生產出有益穩定血糖、降低蛋白質等保健特性的新產品，這是國內會關注、參酌的產業發展趨勢。

她也說，農糧署輔導產、學、研代表組成會員主體，以團體會員身份於2005年加入ICC，2010年升格為公協會會員，參與大會年會、研討會接軌國際，多年前農糧署的科研計畫誕生的2項研發成果，包含「稻米新鮮度檢測」與「產地鑑定技術」，已獲ICC認證，成為國際標準檢驗方法，提供貢獻。

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農糧署補充，台灣每4年與ICC合作辦理國際研討會，這次第5次合作，邀請到日本、加拿大、印度、西班牙、希臘、法國、美國、泰國、奧地利、 瑞典、義大利、德國及澳洲等國專家與會交流，外交部非政府組織國際事務會執行長陳剛毅、農業部次長胡忠一、台灣大學生物資源暨農學院院長林裕彬也都與會。

胡忠一致詞時說，研討會不僅是台灣米穀產業的國際展示舞台，更是技術創新與合作交流的重要契機，期望透過跨國專家學者的交流，共同應對全球糧食挑戰、減少國際糧食價格波動對產業的衝擊，以及創造出更多消費商機，並讓國際市場認識台灣稻米產業的軟實力。（編輯：陳清芳）1131126

胡忠一
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