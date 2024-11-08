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深耕台灣香蕉銷日本 113年逾5.4萬茨城學童享用

2024/11/8 19:51（11/8 20:16 更新）
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農業部次長胡忠一（中）8日再受邀參加日本茨城縣中小學採購台灣香蕉供餐活動，與學生一起用餐、交流。（農糧署提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年11月8日
農業部次長胡忠一（中）8日再受邀參加日本茨城縣中小學採購台灣香蕉供餐活動，與學生一起用餐、交流。（農糧署提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年11月8日
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（中央社記者楊淑閔台北8日電）自民國108年促成農糧署與日本茨城縣笠間市簽訂合作備忘錄，農業部次長胡忠一今天再受邀，參加茨城縣中小學採購台灣香蕉供餐活動，預計今年超過5.4萬名學童享用台灣香蕉。

日本學校午餐主要採用其國產食材，農業部農糧署發布新聞指出，農業部農糧署自108年與茨城縣笠間市年簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」以來，今年邁入第6年，持續提供台灣香蕉給日本學生食用。

胡忠一、駐日代表處代表李逸洋今天受邀出席「日本茨城縣中小學採購台灣香蕉供餐活動」，與學生一起用餐、交流。

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農糧署轉述，日本教師肯定台灣香蕉營養豐富，日本學生也吃得津津有味，並說「台灣香蕉特別香，超喜歡！」今天活動現場並發送廣受好評的「香蕉薯條」，盼藉此拓展台灣香蕉加工品銷日。

農糧署統計，簽署合作備忘錄當年，共採購台灣香蕉1萬根；今年日本茨城縣共18市町村的239所中小學校，將持續擴大採購台蕉，作為學童營養午餐食用，預計超過5.4萬名學童可享受到台灣香蕉。（編輯：陳政偉）1131108

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