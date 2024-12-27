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20萬劑Novavax JN.1疫苗114年元旦起開打 不適合mRNA疫苗者優先

2024/12/27 17:43（12/27 18:11 更新）
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圖為民眾接種疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）疾管署今天宣布，共採購20萬劑Novavax JN.1疫苗，明年1月1日起提供滿12歲以上且尚未接種莫德納JN.1疫苗者接種1劑，優先給不適合接種mRNA疫苗者施打，降低重症及死亡風險。

歲末聚餐、跨年活動、春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿表示，為能提供不適合接種mRNA疫苗者接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，今年共採購20萬劑Novavax JN.1疫苗。

疾管署發言人曾淑慧接受媒體電訪說明，經今年12月23日提案衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論，自明年1月1日起，優先提供滿12歲以上不適合接種mRNA疫苗，且尚未接種莫德納JN.1疫苗者接種1劑Novavax JN.1疫苗。

根據疾管署統計，共採購莫德納JN.1疫苗550萬劑，目前已接種約170萬劑。

曾淑慧提醒，疫苗接種後約須2週後才會產生保護力，現在莫德納JN.1疫苗供應充足，建議尚未接種民眾，尤其是65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群儘早接種，以降低重症及死亡風險。（編輯：陳政偉）1131227

#COVID-19
#Novavax
#疾管署
#曾淑慧
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