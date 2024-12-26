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人類間質肺炎病毒hMPV症狀像感冒、去年在台流行 預防治療方法一次看
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人類間質肺炎病毒hMPV症狀像感冒、去年在台流行 預防治療方法一次看

2024/12/26 18:00（12/26 18:20 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社網站）中國近期發生一波人類間質肺炎病毒感染，尤以14歲以下及北方省區較為明顯。其實台灣過去就有相關病例存在，去年也曾有一波流行。胸腔內科醫師蘇一峰指出，成年人感染的致死率低於千分之一。人類間質肺炎病毒傳染途徑及症狀有哪些？誰屬於高危險族群？中央社整理相關資訊帶你了解。

人類間質肺炎病毒是什麼？潛伏期多久？

人類間質肺炎病毒（human metapneumovirus, hMPV，中國稱為「人類偏肺病毒」）會造成人類呼吸道感染，在世界各地都有蹤跡。潛伏期多數落在5天，臨床表現與其他呼吸道病毒感染類似。

相關證據顯示，人類間質肺炎病毒可能導致人類呼吸道感染已有至少60年的歷史，但在2001年才首次在荷蘭被鑑定出來。

小兒感染科醫師黃瑽寧去年4月曾在臉書表示：「最近社區流行的不是黴漿菌，也不是新冠肺炎，而是以人類間質肺炎病毒（hMPV）為主」。他當時指出，「這隻病毒每個人遲早都會得，躲也躲不掉，感染後也不至於太嚴重」。

胸腔內科醫師蘇一峰26日在臉書指出，人類間質肺炎病毒其實沒那麼可怕，跟其他感冒呼吸道病毒差不多；最大問題是只能症狀治療，沒有疫苗和抗病毒藥物；成年人感染的致死率低於千分之一。

人類間質肺炎病毒感染在中國蔓延

中國疾病預防控制中心日前發布「全國呼吸道傳染病監測情況」指出，中國急性呼吸道傳染病呈現持續上升趨勢，其中人類間質肺炎病毒感染逐漸增多。今年入冬以來，14歲及以下病例中的人類間質肺炎病毒陽性比率呈波動上升趨勢。以地域來看，北方省區案例增加更明顯。

人類間質肺炎病毒（粉色線段）在中國近幾週核酸檢測陽性比率呈波動上升趨勢。（圖取自中國疾控中心網頁chinacdc.cn）
人類間質肺炎病毒（粉色線段）在中國近幾週核酸檢測陽性比率呈波動上升趨勢。（圖取自中國疾控中心網頁chinacdc.cn）

症狀有哪些？

感染人類間質肺炎病毒可以從幾乎沒有症狀，到嚴重的支氣管炎或肺炎，若與其他呼吸道病毒同時感染，可能會增加疾病的嚴重度。

兒童感染症狀為咳嗽、流鼻水、發燒及喘鳴居多 。

成人多為咳嗽、鼻塞、流鼻水、聲音沙啞、甚至會喘鳴，發燒比例不多。呼吸困難和喘息常見在老年患者中，而聲音嘶啞在年輕人中常見 。

誰是高危險群？

人類間質肺炎病毒普遍存在於全球，不同地區和群體之間的感染率存在差異，在美國和歐洲，主要發生在冬季和早春季節；在亞洲地區，則在秋季和冬季較為常見。

病毒可侵犯所有年齡層，其中5歲以下兒童、老年人、免疫力低下等3類人群是高危險群 。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民指出，民眾若有糖尿病、腎病或肝病等慢性疾病也要注意，一旦發生感染，就只能用氧氣、呼吸治療，萬一變嚴重，「就要靠一點運氣了」。

傳染途徑為何？

可能透過直接或密切接觸受污染的分泌物，包括透過大顆粒氣溶膠（咳嗽或打噴嚏產生大於5微米的呼吸道飛沫粒子）或物品表面，但不包括小顆粒氣溶膠傳播。因此，保持至少180公分的物理距離，可以避免病毒飛沫傳播。

美國傳染病專家甘地（Monica Gandhi）表示，受感染者即使沒有病徵，也有機會傳播病毒。

治療方法

治療上以支持性療法為主，目前無特殊抗病毒藥物或免疫球蛋白可使用。若是輕度感染，將依照症狀進行相對應治療，至於嚴重病例，可能需要氧氣治療、呼吸支持和機械通氣等。

痊癒之後還會被感染嗎？

初次感染的年齡大部分報告落在5歲以前，大部分人類間質肺炎病毒患者可在患病後7至10天內痊癒，但這種感染產生的免疫保護十分微弱，感染者一生都可能再次感染，重複感染症狀通常輕微。

如何預防？

加強個人衛生、勤洗手、減少接觸感染者及避免到人多擁擠、通風不良的場所等。用於預防感染的疫苗目前仍在開發階段，需進一步研究評估其安全性和療效 。（編輯：邵曉潔）1131226

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