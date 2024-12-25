中國人類間質肺炎病毒感染蔓延 暫無疫苗及治療藥

人類間質肺炎病毒

人類間質肺炎病毒(human metapneumovirus, hMPV)

是一種造成人類呼吸道感染的病毒，所有年齡層急性呼吸道疾病的重要病因之一。

流行病學

普遍存在於全球，好發於於冬季和早春季節，在兒童和老年人中更為常見 。不同地區和群體之間的感染率存在差異，在美國和歐洲，感染主要發生在冬季和早春季節；在亞洲地區，則在秋季和冬季季節較為常見。

傳染途徑

可能是透過直接或密切接觸受污染的分泌物，包括透過大顆粒氣溶膠（咳嗽或打噴嚏產生大於5微米的呼吸道飛沫粒子）或物品表面，但不包括小顆粒氣溶膠傳播。

潛伏期

多數落在5天

症狀

兒童感染症狀為咳嗽、流鼻水、發燒及喘鳴居多 。

成人多為咳嗽、鼻塞、流鼻水、聲音沙啞、甚至會喘鳴，然而發燒比例不多。呼吸困難和喘息常見在老年患者中，而聲音嘶啞在年輕人中常見 。

在需要住院治療的患者中，可能支氣管炎或哮喘惡化到嚴重的肺炎和急性呼吸窘迫症。

預防方法

加強個人衛生、勤洗手、減少接觸感染者及避免到人多擁擠、通風不良的場所等。用於預防hMPV感染的疫苗目前在開發階段，需進一步研究評估其安全性和療效 。

資料來源：疾管署

如有呼吸道症狀（尤其是咳嗽）時須戴口罩。咳嗽或打噴嚏時，用紙巾蓋住口鼻並立即丟棄，若無紙巾可改以上臂或手肘代替，切勿直接用手。用肥皂勤洗手且至少搓揉20秒，沒有水時，可改以乾洗手液代替。肺炎黴漿菌目前沒有疫苗可預防。

資料來源：疾管署