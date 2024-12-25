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中國人類間質肺炎病毒感染蔓延 暫無疫苗及治療藥

2024/12/25 16:50（12/25 17:38 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者邱國強北京25日電）中國疾控中心日前警告，症狀與流感、COVID-19相近的「人類間質肺炎病毒」（HMPV，中國稱「人類偏肺病毒」）感染病例，入冬後在中國明顯增加，尤其以14歲以下及北方省區尤其明顯。老年人及幼童都是感染的高危險群，且目前暫無疫苗及藥物可治療。

綜合香港01、星島網及中國媒體報導，中國疾病預防控制中心日前發布「全國呼吸道傳染病監測情況」指出，中國急性呼吸道傳染病呈現持續上升趨勢，其中人類間質肺炎病毒

人類間質肺炎病毒

人類間質肺炎病毒(human metapneumovirus, hMPV)

是一種造成人類呼吸道感染的病毒，所有年齡層急性呼吸道疾病的重要病因之一。

流行病學

普遍存在於全球，好發於於冬季和早春季節，在兒童和老年人中更為常見 。不同地區和群體之間的感染率存在差異，在美國和歐洲，感染主要發生在冬季和早春季節；在亞洲地區，則在秋季和冬季季節較為常見。

傳染途徑

可能是透過直接或密切接觸受污染的分泌物，包括透過大顆粒氣溶膠（咳嗽或打噴嚏產生大於5微米的呼吸道飛沫粒子）或物品表面，但不包括小顆粒氣溶膠傳播。

潛伏期

多數落在5天

症狀

兒童感染症狀為咳嗽、流鼻水、發燒及喘鳴居多 。

成人多為咳嗽、鼻塞、流鼻水、聲音沙啞、甚至會喘鳴，然而發燒比例不多。呼吸困難和喘息常見在老年患者中，而聲音嘶啞在年輕人中常見 。

在需要住院治療的患者中，可能支氣管炎或哮喘惡化到嚴重的肺炎和急性呼吸窘迫症。

預防方法

加強個人衛生、勤洗手、減少接觸感染者及避免到人多擁擠、通風不良的場所等。用於預防hMPV感染的疫苗目前在開發階段，需進一步研究評估其安全性和療效 。

資料來源：疾管署

如有呼吸道症狀（尤其是咳嗽）時須戴口罩。咳嗽或打噴嚏時，用紙巾蓋住口鼻並立即丟棄，若無紙巾可改以上臂或手肘代替，切勿直接用手。用肥皂勤洗手且至少搓揉20秒，沒有水時，可改以乾洗手液代替。肺炎黴漿菌目前沒有疫苗可預防。

資料來源：疾管署

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感染逐漸增多。而這一病毒是直到2001年才由荷蘭研究人員首次發現。

這項監測指出，根據中國全國重點醫院採集的呼吸道樣本顯示，今年入冬以來，14歲及以下病例中的人類間質肺炎病毒陽性比率呈波動上升趨勢。以地域來看，北方省區上升趨勢更明顯。

中國疾控中心表示，人類間質肺炎病毒是一種會引起急性呼吸道感染的病毒，臨床症狀與流行性感冒及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）相近，患者會出現咳嗽、鼻塞、發燒、呼吸急促等不適症狀。

報導指出，有醫療衛生專家先前警告，人類間質肺炎病毒雖是對人們影響最大的3種病毒之一，但卻不為多數人所知，且目前暫時也沒有相應的疫苗和抗病毒藥物可供治療，醫師往往只能根據患者症狀治療。

專家指出，人類間質肺炎病毒屬副黏液病毒，類似麻疹

麻疹小百科

  • 病毒性疾病、傳染力很強
  • 潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天
  • 傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染
  • 常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎
  • 預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗

資料來源：疾管署

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及腮腺炎。儘管許多人在一生中都可能感染過這種病毒，但大多數人不會出現嚴重症狀，主要是影響上呼吸道，引起前述不適症狀。

報導指出，5歲以下兒童、老年人、免疫力低下等3類人群，是感染人類間質肺炎病毒的高危險群。其中，兒童感染後容易出現毛細支氣管炎或重症肺炎，有些兒童或會出現中耳炎、腹瀉、嘔吐、出疹及發燒；老年人則可能誘發肺部感染或哮喘加重。

根據報導，大部分人類間質肺炎病毒患者雖可在患病後7至10天內痊癒，惟這種感染產生的免疫保護十分微弱，感染者在其後一生中都可能再次感染。

報導指出，美國傳染病專家甘地（Monica Gandhi）表示，人類間質肺炎病毒須注意的是即使沒有病徵，也有機會傳播病毒。有研究顯示，無症狀的人類間質肺炎病毒比重，至少占所有感染病例的38%。（編輯：謝怡璇）1131225

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