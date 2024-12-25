醫院麻疹群聚增7例累計12例 匡列接觸者1014人

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（中央社記者曾以寧台北25日電）衛生福利部疾病管制署今天表示，醫院相關麻疹群聚事件新增護理師、醫師等7例，累計12人確診，為近5年確診數最高的群聚；匡列接觸者1014人，健康監測至明年1月8日。

疾管署日前公布國內今年首起醫院 麻疹 麻疹小百科 病毒性疾病、傳染力很強

潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天

傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染

常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎

預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗 資料來源：疾管署 看更多 關閉 群聚事件，與12月10日公布的境外移入麻疹相關，指標病例為中部40多歲男性，從越南探親返台當天出現發燒、鼻炎、喉嚨痛等症狀，隔日就醫住院治療，引起院內感染群聚。

疾管署今天再公布此起群聚新增7例確診；分別為中部某醫院20多歲女性護理師共3名、30多歲女性環境清潔人員1名、40多歲女性醫師1名、50多歲就醫接觸陪病家屬1名，及20多歲男性工務課人員1名。7例個案分別於12月14日至19日間發病，12月17日至21日出疹。

疾管署發言人曾淑慧說，整起群聚迄今確診12例，為近5年來麻疹相關群聚案例中，確診數最高；包含12月10日公布的越南境外移入指標個案、同班機確診者1例以及後續醫院相關確診者10例。衛生單位已掌握相關接觸者共1014人，本次群聚事件將監測至2025年1月8日。

疾管署說明，因應群聚事件，醫院院方已於12月19日召開因應會議，並啟動全院員工（含外包及福利社人員）MMR疫苗施打計畫，針對經評估需接種MMR疫苗人員儘速安排完成接種共計1149人。疾管署與衛生局將持續督導院方落實感染管制措施及接觸者健康監測等防治作為。

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疾管署統計，今年截至12月23日累計26例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中17例為國內感染病例（含4起群聚），另9例為境外移入病例，感染國家分別為航空器感染3例，越南、馬來西亞各2例，其餘為泰國、柬埔寨各1例。今年國內感染及境外移入病例數高於2020到2023年同期的0到2例，均為5年同期最高。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，民眾非必要應減少前往醫療院所等容易傳播場所，病患及病患家屬進出醫院或人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，以降低病毒傳播風險；民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。（編輯：陳清芳）1131225

（疾管署提供）