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瘧疾增1例境外移入 20歲女赴非洲染疫返台又復發

2024/12/26 11:59
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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）疾管署今天公布，新增1例境外移入瘧疾病例，為20多歲本國籍女性，曾至非洲盧安達，但未服用瘧疾預防用藥，在當地治療後症狀改善，回台卻又復發，目前狀況穩定在家休養中。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布，新增1例境外移入瘧疾病例，為20多歲本國籍女性，今年11月上旬曾至非洲盧安達，但未服用瘧疾預防用藥，11月20日在杜拜當地醫院診斷瘧疾重症，經治療後症狀改善。

個案11月30日返國，12月21日因出現發燒，伴隨寒顫、骨痛、肌肉痛且無上呼吸道感染症狀，至醫院急診，經診斷為惡性瘧（又稱熱帶瘧）再發，經治療後狀況穩定，目前在家休養中，衛生單位將追蹤個案健康狀況及後續檢驗結果。

疾管署發言人曾淑慧告訴中央社記者，依疾管署監測資料顯示，國內今年截至12月24日共計9例瘧疾確定病例，均為境外移入，較過去5年（2019到2023年）同期2到7例略高，研判是因國際交流頻繁，加上國際間瘧疾疫情持續有關。

這9例瘧疾確定病例分別為5例外國籍及4例本國籍，發病年齡介於20多歲至60多歲，檢出病原體為5例惡性瘧、3例間日瘧及1例三日瘧，感染國家為非洲安哥拉、喀麥隆、奈及利亞、衣索比亞、尚比亞、馬拉威、盧安達及亞洲緬甸及印度，其中1例死亡。

曾淑慧提醒，雖然台灣民眾較少到非洲，然而像是商務人士等會來來去去，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前1個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物。

據疾管署統計，國內自2015年起至今累計63例確定病例，均為境外移入，年齡以21到50歲為多、占71%，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。

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疾管署表示，依據世界衛生組織（WHO）年報資料顯示，2023年全球有2.63億病例及59.7萬例因瘧疾死亡，約94%病例及95%死亡病例發生在非洲區域，超過一半的死亡病例發生在4個國家：奈及利亞、剛果民主共和國、尼日及坦尚尼亞。其中，剛果民主共和國於近期爆發不明原因疫情且已導致近600人罹病，大部分是兒童，致死率約6.2%，亦研判與瘧疾及營養不良有關。

疾管署說明，瘧疾是由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。（編輯：陳政偉）1131226

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曾淑慧
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