院內麻疹群聚感染擴大 同班機旅客也確診

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）國內今年首起醫院麻疹群聚事件擴大，疾管署今天公布，包括家屬、急診護理人員、清潔員、同班機旅客等，目前共5人確診，掌握相關接觸者共152人，將持續監測至2025年1月5日。

衛生福利部疾病管制署12月10日公布，新增1例境外移入 麻疹 麻疹小百科 病毒性疾病、傳染力很強

潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天

傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染

常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎

預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗 資料來源：疾管署 看更多 關閉 病例，為中部40多歲男性，從越南探親返台當天出現發燒、鼻炎、喉嚨痛等症狀，隔日就醫住院治療，目前掌握接觸者共81人，監測至12月27日。

這起境外移入麻疹病例擴大，疾管署今天公布新增4名麻疹確定病例，包括3例國內感染及1例境外移入，國內感染者為30多歲男性、30多歲女性及30多歲女性，分別為指標個案陪病家屬、急診就醫接觸護理人員及環境清潔人員。

至於境外移入個案是1名40多歲男性，與指標個案同班機旅客，先前已由衛生單位匡列為接觸者進行衛教及追蹤，並於出現疑似症狀後由衛生單位安排就醫，研判係因搭機過程接觸這名確診個案感染。

疾管署發言人曾淑慧告訴中央社記者，4名新增確診病例發病日介於12月11日至13日，初步研判為同起群聚事件，截至目前共計5人確診；針對此起群聚，衛生單位已掌握相關接觸者共152人，將持續監測至2025年1月5日。

疾管署說明，我國今年累計19例麻疹病例，年齡介於20多歲至40多歲，10例為國內感染病例（含4起群聚），另9例為境外移入病例，其中3例為航空器感染、其餘感染國家分別為越南2例、馬來西亞2例、泰國及柬埔寨各1例。

此外，今年上半年全球麻疹疫情驟升，以歐洲、東地中海及非洲區最為嚴峻，下半年整體疫情雖趨緩，但東南亞區未明顯下降；與台灣往來較頻繁國家中，泰國、越南胡志明市與其週邊省份疫情仍然嚴峻，馬來西亞、菲律賓、印尼及中國等國疫情較往年略高並持續流行。

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疾管署呼籲，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，疾管署提醒，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。（編輯：陳清芳）1131218