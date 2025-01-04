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北部麻疹個案足跡曾至高鐵中捷、烏日區飯店

2025/1/4 16:16（1/4 17:41 更新）
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（中央社記者蘇木春台中4日電）台中市府今天表示，1名北部境外移入麻疹確診個案，曾於去年12月28日在台中有足跡，提醒民眾如有重疊，務必落實健康監測，若出現疑似症狀主動聯繫衛生所，以利安排就醫診治。

台中市府今天發布新聞稿表示，中市衛生局3日晚間接獲北部縣市衛生局通知，1例北部境外移入麻疹

麻疹小百科

  • 病毒性疾病、傳染力很強
  • 潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天
  • 傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染
  • 常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎
  • 預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗

資料來源：疾管署

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確診個案，曾於去年12月28日可傳染期間，在台中公共場域活動並搭乘大眾運輸工具。

衛生局說明，此案為外縣市確診個案，由外縣市衛生單位調查足跡並匡列接觸者。這名確診個案曾於去年12月28日搭乘台中捷運並到烏日區1家飯店，接著搭乘高鐵至台北。

衛生局指出，民眾若有與個案足跡重疊並出現出疹、發燒、咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以利安排就醫診治。

衛生局提到，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫接觸傳播，出疹前後4天均具傳染力，接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗是預防麻疹最有效的方法，近期東南亞及國內麻疹疫情有升溫趨勢，請民眾避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區。（編輯：郭諭儒）1140104

#台中市
#衛生所
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台中市政府4日表示，一名北部境外移入麻疹確診個案，曾於2024年12月28日在台中有活動足跡，提醒民眾如有足跡重疊，務必落實自主健康監測。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 114年1月4日
台中市政府4日表示，一名北部境外移入麻疹確診個案，曾於2024年12月28日在台中有活動足跡，提醒民眾如有足跡重疊，務必落實自主健康監測。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 114年1月4日
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