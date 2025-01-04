台中本土麻疹個案高雄趴趴走最重罰30萬 匡列185接觸者健康監測至1/20

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄4日電）台中出現1例本土麻疹病例，高市衛生局疫調發現，個案去年12月底在中部某醫院陪病，當時因同層病房有麻疹個案，被匡列為接觸者，但期間2度南下高雄，將依法開罰6萬至30萬元。

衛生局發布新聞稿表示，目前匡列接觸者185人，皆已完成健康關懷，健康監測至20日。這名個案可傳染期間曾於高雄市內多處公眾場所活動且有搭乘大眾運輸工具，如有「確診個案足跡重疊」風險者，應落實「自我健康監測」至1月20日。

衛生局說明，這名30多歲男性個案曾於去年12月20、21日至中部某醫院陪病，12月28日因同層病房個案 麻疹 麻疹小百科 病毒性疾病、傳染力很強

潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天

傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染

常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎

預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗 資料來源：疾管署 看更多 關閉 確診，而被匡列為「接觸者」。個案於12月27、28日，曾到高雄與友人一起去參加衛武營音樂會（歌劇院），28日當晚返回台中居住地。

個案在12月29日開始出現發燒、畏寒症狀，隔日至某診所就醫，31日又再度南下高雄市找友人。經疫調發現，個案於今年1月1日開始出疹，1月2日緊急就醫經TOCC問診，醫師立即通報至法定傳染病系統並收治負壓隔離病房。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局表示，確診個案於可傳染期間（113年12月28日至114年1月2日）已出現疑似症狀，仍至高雄市趴趴走，未遵守「自主健康管理」已違反傳染病防治法第48條規定，衛生局將依法開罰6萬至30萬元。

根據疫調，該名男性去年12月31日搭乘高鐵153車次（台中至左營，第4車廂10E），到高雄後搭捷運至三多商圈站，入住旅居文旅一心館。男子足跡遍布7-11賢明門市、全家高雄新左營站、摩斯漢堡中正店、全聯瑞祥店等多處。（編輯：謝雅竹）1130104

圖為台中本土麻疹個案去年12月31日高雄足跡。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年1月4日

圖為台中本土麻疹個案1日至2日於高雄足跡。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年1月4日