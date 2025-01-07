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麻疹中部醫院群聚增至16例、3123接觸者 創5年來匡列數最多紀錄
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麻疹中部醫院群聚增至16例、3123接觸者 創5年來匡列數最多紀錄

2025/1/7 15:40（1/7 16:18 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者曾以寧台北7日電）衛福部疾管署今天表示，麻疹中部醫院群聚新增2例，為30多歲與40多歲男性，分別為陪病者與看護，此群聚共匡列接觸者3123人，整起群聚將監測至23日；另新增2例境外移入。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳在例行疫報說明，國內新增4例麻疹確定病例，2例為中部醫院群聚事件相關的30多歲男性和40多歲男性；另2例境外移入，分別為50多歲女性及30多歲男性，自越南及印度移入。

疾管署發言人曾淑慧說，中部醫院群聚事件新增的2例確診者，分別為醫院相關陪病者及看護；累計已確診16例，包含去年12月10日公布的指標個案、同班機確診者1例，以及後續醫院相關確診者14人，衛生單位已掌握接觸者共3123人，為5年來麻疹群聚匡列最多人數，其中1609人監測期滿，整體將監測至23日。

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疾管署統計，國內去年迄今累計33例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中21例為國內感染病例（含4起群聚），另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例。去年國內感染及境外移入病例數為近5年同期最高，但低於2019年同期。

國際疫情部分，疾管署表示，亞洲部分國家自去年下半年疫情上升，越南去年全年累計逾3.8萬例疑似病例，其中確診逾6700例，相較2023年確診數已逾百倍，死亡13例；南亞印度於去年累計報告近2萬例，疫情雖較上半年趨緩，但每月通報仍逾千例上下，於2023年報告6.5萬餘例，僅次於剛果民主共和國31萬餘例。（編輯：管中維）1140107

（疾管署提供）
（疾管署提供）
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