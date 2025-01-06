麻疹個案曾搭高鐵往返台中高雄 2車次同車廂旅客速聯繫衛生局

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）台中本土麻疹病例曾搭高鐵往返台中高雄，高市衛生局今天呼籲，去年12月28日160車次第2車廂左營往台中及12月31日153車次第4車廂台中往左營的同車廂旅客，盡速主動聯繫衛生局。

高雄市衛生局今天新聞稿指出，衛生福利部疾病管制署於1月3日檢出1例中部本土 麻疹 麻疹小百科 病毒性疾病、傳染力很強

潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天

傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染

常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎

預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗 資料來源：疾管署 看更多 關閉 病例，這名個案於可傳染期間曾搭乘高鐵往返中部及高雄市。

衛生局公布，個案曾搭乘去年12月28日高鐵160車次第2車廂自左營站往台中站旅客，及去年12月31日高鐵153車次第4車廂自台中站往左營站，同一班次車廂的旅客，請主動向高雄市衛生局防疫專線（07-7230250）或疾病管制署免付費防疫專線1922聯絡。

衛生局表示，由於麻疹出疹前後4天即具有傳染力且傳播力極強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，衛生局已主動了解旅客名單並呼籲與個案搭乘同一班高鐵車次車廂旅客，儘速與衛生局聯繫。

衛生局表示，由於病人散布於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹病例可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，皆有被感染的風險。

麻疹潛伏期約7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，衛生局提醒民眾出現上述麻疹疑似症狀，應儘速主動聯繫居住地衛生所安排就醫。（編輯：郭諭儒）1140106