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台中首例本土麻疹個案曾搭公車高鐵 已匡列20接觸者

2025/1/4 15:50（1/4 16:15 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者蘇木春台中4日電）衛福部昨天通報台中首例本土麻疹確診病例，經市府疫調掌握20名接觸者，針對個案活動場域接觸者持續匡列並公布足跡，民眾如有重疊，務必自主健康監測，出現疑似症狀速就醫。

台中市府今天發布新聞稿表示，衛福部疾病管制署3日通報台中出現首例本土麻疹

麻疹小百科

  • 病毒性疾病、傳染力很強
  • 潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天
  • 傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染
  • 常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎
  • 預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗

資料來源：疾管署

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確診病例，衛生局獲報後啟動防疫措施，初步掌握台中市接觸者共20人並公布確診個案市內足跡。

衛生局長曾梓展表示，疫調發現，個案為台中市30多歲男性，為外縣市醫院群聚事件匡列的接觸者，去年12月29日出現頭痛與畏寒等症狀，今年1月1日發現胸部出現紅疹，2日在南部就醫後由通報疑似麻疹，3日經中央實驗室研判確診，目前仍在住院治療中。

曾梓展提到，個案出疹前在台中市有公共場域及大眾運輸工具活動史，呼籲民眾若有足跡重疊，務必落實自主健康監測，如有出疹、發燒、咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以利安排就醫。

衛福部3日通報台中市出現首例本土麻疹確診病例，經市府疫調，目前已掌握20名接觸者，並針對個案活動場域接觸者持續匡列中。圖為台中麻疹個案活動足跡。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 114年1月4日
衛福部3日通報台中市出現首例本土麻疹確診病例，經市府疫調，目前已掌握20名接觸者，並針對個案活動場域接觸者持續匡列中。圖為台中麻疹個案活動足跡。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 114年1月4日

衛生局說明，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，出疹前後4天均具傳染力。衛生局已初步掌握個案可傳染期間在台中的接觸者共20人，並針對個案活動場域接觸者持續匡列。

衛生局指出，依據疾病管制署規定，針對接觸者與個案最後一次接觸日，從去年12月31日的隔日（今年1月1日）起算，持續追蹤健康情形至麻疹最大潛伏期18天，此案預定監測至1月18日止。

衛生局呼籲，近期東南亞及國內麻疹疫情有升溫趨勢，請民眾避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區，出國時也應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的場所，請自主戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊史及暴露史。（編輯：郭諭儒）1140104

（圖取自facebook.com/TWCDC）
（圖取自facebook.com/TWCDC）
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