桃園首例境外麻疹 衛生局曝足跡籲自主健康管理

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市衛生局今天表示，桃園市出現今年首例境外移入麻疹確診病例，疫調發現，這名男患者在具傳染力期間曾進出桃園區南平路某火鍋店及藥局，提醒同時間在場人員自主健康管理。

桃園市政府衛生局表示，這名45歲男性，12月初前往柬埔寨工作19日返回台灣，20日感到不適、23日前往診所就醫，24日患者脖子、耳後及手部出現明顯紅疹，經轉診至醫院就醫通報疑似麻疹病例，並於26日確診。

衛生局指出，市府在接獲通報後，立即啟動相關防治措施，並已掌握約200名接觸者相關資訊進行健康監測。

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衛生局提醒，若民眾在20日中午曾至桃園區南平路的錢都涮涮鍋用餐，或在23日及24日上午曾出入大樹連鎖藥局桃園南平店，請主動進行18天健康管理。若出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀，應立即佩戴口罩並撥打衛生局防疫專線0800-033-355，聯繫防疫人員協助安排就醫。

衛生局表示，麻疹傳染力極強，主要透過空氣和飛沫傳播，潛伏期約為7至18天，且在出疹前後的4天內均具有傳染性，提醒民眾出入醫院或人潮密集之公共場所等，應戴口罩以降低病毒傳播的風險，如有任何疑問可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800-033-355洽詢。（編輯：方沛清）1131226