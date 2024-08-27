越南胡志明市麻疹疫情3童死亡 3個月內累計170例

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（中央社記者陳家倫河內27日專電）越南胡志明市麻疹病例快速增加，不到3個月已出現170例，且有3名兒童死於麻疹。市政府今天正式宣布全市出現麻疹疫情。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，根據胡志明市政府， 麻疹 麻疹小百科 病毒性疾病、傳染力很強

潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天

傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染

常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎

預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗 資料來源：疾管署 看更多 關閉 疫情8月在全市出現。胡志明市將為全市1至5歲兒童打疫苗，並根據衛生部指示在社區內展開治療、醫療照護、隔離與疫情防控。

在麻疹病例迅速增加以及有3名兒童染疫死亡後，胡志明市衛生局先前就向市政府提出宣布麻疹疫情的建議。

根據越南胡志明市巴斯德（Pasteur）研究院，自年初迄今，20個南部省市的麻疹病例異常增加。堅江省（Kien Giang）、檳椥省（Ben Tre）、前江省（Tien Giang）、茶榮省（Tra Vinh）等都出現了麻疹疫情。

今年5月23日至8月18日期間，胡志明市共有170例麻疹病例；相較2021年至2023年期間，全市僅1例麻疹病例。（編輯：韋樞）1130827