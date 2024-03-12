麻疹今年首起機上群聚 馬來西亞入境航班3例確診

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（中央社記者曾以寧台北12日電）疾管署今天表示，上週無新增本土麻疹病例，但新增2例境外移入，均為2月27日台北市公布的全台今年首例馬來西亞境外移入個案的同班機乘客，3人為今年首起機上群聚。

疾管署發言人羅一鈞在疫報記者會上說明，2例新增麻疹境外移入個案，均為2月27日台北市公布的馬來西亞境外移入個案在2月20日來台的同班機乘客，分別已於3月7日、9日由地方衛生局公布，先前均匡列為接觸者，在出現疑似症狀後由衛生單位安排就醫，研判這3例個案為今年首起航空器群聚。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，2名個案發病日介於3月3日至3月4日，出疹日介於3月4日至3月6日，目前皆已解除隔離，衛生單位除已展開各項防治工作，並持續進行接觸者追蹤管理。

若機上有麻疹確診個案，羅一鈞說明，疫調人員會跟航空公司調閱艙單，匡列個案接觸者包含機上所有2歲以下幼兒，以及座位與個案同排及前後2排旅客（從窗邊位到窗邊位）、個案主要同行旅客、機上所有機組員（空服員及機師）；如個案為機組員，則航空器上所有旅客及機組員均應列為接觸者。

羅一鈞指出，國內雖為今年首起，但國際上經常有麻疹機上群聚案例，日本近期也發生有大阪個案從杜拜回去，同班機上有8人確診。搭飛機仍有罹患麻疹風險，但麻疹是透過空氣傳播，戴口罩防護效果有限，且機上會定期換氣，因此反而較建議民眾，到高風險地區旅遊時避免前往通風不良的人潮擁擠場所。

依據世界衛生組織（WHO）監測資料顯示，今年美國、加拿大、韓國、澳洲及歐洲等非疫區國家均持續出現境外移入病例或小規模疫情。羅一鈞提醒，在1981年以後出生民眾，因為小時候沒有得過、沒有免疫力，打疫苗後保護力又已下降，若前往馬來西亞、歐洲等地區，務必做好防護。

疾管署說明，國內今年累計9例麻疹病例，5例為本土病例，另4例為境外移入。截至3月11日，匡列接觸者人數總計1918人，其中379人監測期滿，1539人持續健康監測及追蹤（最晚監測至3月24日）。

疾管署表示，今年本土及境外移入麻疹病例數高於2020至2023年同期的0例，且國際間傳播風險增加，國內再新增群聚個案，本土傳播風險上升。（編輯：張雅淨）1130312