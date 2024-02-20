WHO：2023年全球麻疹病例逾30萬 年增79%

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（中央社日內瓦20日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天對麻疹迅速蔓延提出警告，全球去年通報的病例超過30萬6000件，和2022年相比增加79%。

法新社報導，世衛 麻疹 麻疹小百科 病毒性疾病、傳染力很強

潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天

傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染

常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎

預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗 資料來源：疾管署 看更多 關閉 及 德國麻疹 德國麻疹小百科 又稱為「風疹」，是一種急性病毒高傳染疾病，好發於冬末春初季節

潛伏期：平均約為14到17天，最長可至21天，患者在出疹前後7天都具有傳染力

傳染途徑：可經由飛沫傳播或與病人直接接觸

症狀：輕度發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴結明顯腫大，且出現全身性不規則丘疹（與麻疹、猩紅熱發疹相似），疹子約維持3天，病徵溫和。不過，約有25至50％的感染者並無明顯發疹，部分感染者會關節痛或發生關節炎，尤其是成年女性、若孕婦感染德國麻疹，可能會造成死產、自然流產或胎兒主要器官受損，如先天性耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及先天性心臟病等缺陷

預防方法：接種MMR活性減毒疫苗

治療方法：感染德國麻疹後，一般無特殊治療，以支持性療法為主，如適時補充體液，或藉由吃退燒藥減輕患者的不適等 資料來源：疾管署 看更多 關閉 技術顧問克羅科羅夫特（Natasha Crowcroft）表示，投入麻疹防治領域的人對這個現象深感憂心。

克羅科羅夫特人在開羅，她透過視訊告訴在日內瓦的記者，有鑑於麻疹病例激增，「我們預期2023年死亡案例也會上升」。

她說：「今年將是充滿挑戰的一年。」

她也警告，據信目前全球超過一半國家在今年底前，都是爆發麻疹疫情的高風險區。

此外，據估大約1億4200萬名兒童易受感染。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130220