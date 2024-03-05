更多編輯台推薦新聞：
氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

本土麻疹累計5例 疾管署研判可能為2起群聚

2024/3/5 22:59（3/5 23:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市府衛生局說明，麻疹接觸者自主健康管理期間要留意是否出現紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎等。（新北市衛生局提供）
新北市府衛生局說明，麻疹接觸者自主健康管理期間要留意是否出現紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎等。（新北市衛生局提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北5日電）疾管署今天公布新增2例本土麻疹確診病例，今年已累計5例本土麻疹個案；發言人羅一鈞晚間表示，因後續疫調事證，由原1起4人群聚、1人感染源不明，改研判為2起群聚。

衛生福利部疾病管制署今天下午指出，新增2例國內麻疹

麻疹小百科

  • 病毒性疾病、傳染力很強
  • 潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天
  • 傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染
  • 常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎
  • 預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗

資料來源：疾管署

看更多
關閉
感染病例，包含20多歲女性，曾於2月15日於醫院陪病時接觸北部社區群聚指標個案（2月19日公布的北部30餘歲男性），及40多歲男性於2月11日曾與指標個案於社區活動地點重疊；國內累計5起本土麻疹病例，4例屬同起群聚事件（含指標個案）。

不過今天稍早，新北市政府公布最新疫調資訊指出，永和區40多歲男子，經疫情調查曾去過中和區「郭魚湯」，與3月2日公布的中和區31歲確診男子，有風險活動場所足跡重疊。

新北市府衛生局2日指出，中和區31歲男子，與前2例的接觸者都無關。

對此疾管署發言人羅一鈞今天晚間告訴中央社記者，原本下午公布的疫調資訊，是依據個案周遭人士說法，認為可能跟群聚指標個案有活動史重疊，但暴露至發病17天已接近潛伏期上限，且個案本身說法後來不同，因此衛生單位仍持續調查釐清有無其他可能。

羅一鈞指出，因後續疫調發現，永和區40多歲男子，與魚湯相關個案（3月2日新北公布的30多歲男性）也有足跡重疊，研判可能跟後者更有關係，因此依新疫調事證研判，可能為2起群聚事件，相關衛生單位將會再進一步釐清。（編輯：謝雅竹）1130305

（新北衛生局提供）
（新北衛生局提供）
#中和區
#疾管署
#羅一鈞
延伸閱讀
北部醫護接觸麻疹病患確診成今年首起群聚 曾去桃機、中和米粉湯北部本土麻疹群聚再增2確診 估4月前出現疫情高峰麻疹疫情北北桃須戒備 疾管署籲勿搶打疫苗WHO：2023年全球麻疹病例逾30萬 年增79%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.223