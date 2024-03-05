本土麻疹累計5例 疾管署研判可能為2起群聚

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（中央社記者曾以寧台北5日電）疾管署今天公布新增2例本土麻疹確診病例，今年已累計5例本土麻疹個案；發言人羅一鈞晚間表示，因後續疫調事證，由原1起4人群聚、1人感染源不明，改研判為2起群聚。

衛生福利部疾病管制署今天下午指出，新增2例國內 麻疹 麻疹小百科 病毒性疾病、傳染力很強

潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天

傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染

常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎

預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗 資料來源：疾管署 看更多 關閉 感染病例，包含20多歲女性，曾於2月15日於醫院陪病時接觸北部社區群聚指標個案（2月19日公布的北部30餘歲男性），及40多歲男性於2月11日曾與指標個案於社區活動地點重疊；國內累計5起本土麻疹病例，4例屬同起群聚事件（含指標個案）。

不過今天稍早，新北市政府公布最新疫調資訊指出，永和區40多歲男子，經疫情調查曾去過中和區「郭魚湯」，與3月2日公布的中和區31歲確診男子，有風險活動場所足跡重疊。

新北市府衛生局2日指出，中和區31歲男子，與前2例的接觸者都無關。

對此疾管署發言人羅一鈞今天晚間告訴中央社記者，原本下午公布的疫調資訊，是依據個案周遭人士說法，認為可能跟群聚指標個案有活動史重疊，但暴露至發病17天已接近潛伏期上限，且個案本身說法後來不同，因此衛生單位仍持續調查釐清有無其他可能。

羅一鈞指出，因後續疫調發現，永和區40多歲男子，與魚湯相關個案（3月2日新北公布的30多歲男性）也有足跡重疊，研判可能跟後者更有關係，因此依新疫調事證研判，可能為2起群聚事件，相關衛生單位將會再進一步釐清。（編輯：謝雅竹）1130305