北部本土麻疹群聚再增2確診 估4月前出現疫情高峰

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（中央社記者曾以寧台北5日電）疾管署今公布新增3例麻疹確診，包含2例本土及1例境外移入，本土個案均與北部社區群聚指標個案有足跡重疊。發言人羅一鈞評估，本土麻疹傳播風險增，預估3月到4月出現疫情高峰。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在疫報記者會公布新增3例麻疹確定病例，包含2例國內感染及1例境外移入，其中2例國內感染個案均與北部社區群聚指標個案（2月19日公布的北部30餘歲男性）相關。

李佳琳說明，其中1例為20多歲女性，2月15日於醫院陪病時接觸指標個案，27日至3月1日間陸續出現咳嗽、喉嚨癢、發燒、出疹等症狀並二次就醫，診所轉至醫院通報後確診；另例為40多歲男性，2月11日曾與指標個案於社區活動地點重疊，28日至3月1日間陸續出現喉嚨痛、紅疹、疲倦等，就醫通報後確診。

境外移入個案則為北部30多歲男性，2月16日自馬來西亞入境，24日至3月1日間陸續出現口腔黏膜白斑（科氏斑）、發燒、喉嚨痛、紅疹、咳嗽等症狀，就醫通報後確診。衛生單位正進行個案接觸者及公共場所活動史調查。

疾管署副署長羅一鈞說，麻疹傳播力強，在同空間裡就可透過空氣傳播，就算不是密切接觸，也可能遭傳染，且潛伏期平均14天，最長則可長達18天，因此整個北北桃一日生活圈，都要加強戒備、並將與地方合作加速盤點與防堵。

疫情發展，羅一鈞分析，麻疹疫情通常會以2週為一個週期，現在已是第2波個案，且觀察過去台灣麻疹疫情，預估會在3到4月出現疫情高峰，本土傳播風險增加，預估還會有個案發生。

因應麻疹，羅一鈞說，已加強醫院通報，也請各院檢視是否有保護力不夠完整的醫護；因目前中和地區病例較集中，若醫護人員有免疫力不足情況，已主動與新北市衛生局合作調度自費疫苗，安排接種。

疾管署說明，今年累計7例麻疹病例，年齡介於20至40多歲，5例本土病例中，4例屬同起群聚事件（含指標個案），另外2例為境外移入病例，感染國家均為馬來西亞；今年本土及境外移入病例數高於2020到2023年同期，且社區出現感染源不明病例及群聚事件病例增加，本土傳播風險上升。（編輯：陳政偉）1130305