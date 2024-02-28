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新北新增本土麻疹病例 衛生局：匡列接觸者341人

2024/2/28 20:31（2/28 20:55 更新）
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新北市衛生局28日表示，新北市新增1例本土麻疹確診病例，並呼籲曾於22日至桃園機場第二航廈、25日至中和區梁家米粉湯民眾，請自主健康管理18天。（疾管署提供）
新北市衛生局28日表示，新北市新增1例本土麻疹確診病例，並呼籲曾於22日至桃園機場第二航廈、25日至中和區梁家米粉湯民眾，請自主健康管理18天。（疾管署提供）
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（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市衛生局今天表示，新北市新增1例本土麻疹確診病例，已匡列接觸者341人。呼籲曾於22日至桃園機場第二航廈、25日至中和區梁家米粉湯民眾，請自主健康管理18天。

衛生局發布新聞稿指出，新增1例本土麻疹

麻疹小百科

  • 病毒性疾病、傳染力很強
  • 潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天
  • 傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染
  • 常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎
  • 預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗

資料來源：疾管署

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確診病例，中和區34歲男，為先前本土確診個案就醫的醫護人員接觸者。個案是被匡列為接觸者由醫院追蹤，後續於24日開始出現頭暈、26日出現咳嗽、紅疹但無發燒，27日由醫院通報確診，目前居家隔離中。

衛生局表示，目前已匡列個案接觸者共341人，包括非同住親友4人及醫院、活動地等接觸者337人，將持續監測至3月15日。

衛生局說明，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，籲請民眾留意，曾於2月22日至桃園機場第二航廈、2月25日至中和區梁家米粉湯活動民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速就醫並告知接觸史，另自主健康管理期間應避免出入公共場所，並儘量配戴口罩，以降低病毒傳播風險。

衛生局表示，新北已出現麻疹群聚事件，籲請醫師提高警覺，於病人就醫時，應詳實詢問旅遊史及接觸史等TOCC相關資訊，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。（編輯：方沛清）1130228

#桃園機場第二航廈
#新北市
#新北市衛生局
#麻疹
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