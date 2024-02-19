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中和出現今年首例麻疹 衛生局籲疑似症狀速就醫

2024/2/19 18:08
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（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市政府衛生局今天表示，中和地區出現今年首例麻疹確診病例，由於患者沒有出國史，目前正進行疫情調查，並呼籲民眾若有發燒且身體出現紅疹等疑似症狀，應儘速就醫。

衛生局發布新聞稿指出，2月17日接獲通報今年首例麻疹確診病例，患者是中和地區36歲男性，2月12日發燒，隔日就醫，2月15日發燒持續且臉部出現紅疹，再度就醫後經檢驗確診。

衛生局表示，個案於潛伏期間無出國史，衛局持續疫調可能感染來源。目前已掌握接觸者共199人（包含家戶6人及醫院193人），均無疑似症狀，持續追蹤接觸者健康情形。患者目前狀況穩定，住院治療中。

衛生局科長王美華向中央社記者表示，若曾與確診個案接觸的民眾，請留意自身健康18至21天；如有發燒、紅疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽等疑似症狀，發燒後口腔下臼齒對面內頰側黏膜上出現柯氏斑點，應載上口罩，儘速就醫並告知醫師相關接觸史。

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她表示，新北自民國111年出現1例麻疹本土病例後，直到日前才再出現今年首例，由於麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，傳染方式主要是經由空氣、飛沫傳播，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法。

衛生局表示，家中如有年滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種，設籍新北6個月以上未滿1歲嬰幼兒，如欲前往麻疹流行地區，可至29區衛生所評估，免費提前接種1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗。（編輯：方沛清）1130219

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