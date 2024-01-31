全球麻疹疫情升溫 疾管署籲1歲幼兒打MMR疫苗

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（中央社記者曾以寧台北31日電）全球麻疹疫情上升，疾管署提醒，麻疹傳染力強，嬰幼兒恐併發中耳炎、肺炎與腦炎，提醒滿1歲幼兒要接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲及未打疫苗接種嬰幼兒前往流行地區。

世界衛生組織（WHO）日前表示，2023年歐洲麻疹病例激增至4萬多例，較前一年增加近45倍，呼籲緊急進行疫苗接種以遏阻傳播。

衛生福利部疾病管制署表示， 麻疹 麻疹小百科 病毒性疾病、傳染力很強

潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天

傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染

常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎

預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗 資料來源：疾管署 看更多 關閉 傳染力強，可由空氣傳播，容易藉由旅遊、探親、經商等國際交流傳播；國內雖自2022年9月起迄今無本土麻疹確定病例，但國際疫情升溫，仍有旅遊感染麻疹及境外移入風險，尤其嬰幼兒罹患麻疹可能併發中耳炎、肺炎與腦炎，致死率在嬰兒或免疫缺損兒童可高達5%到10%。

國際流行狀況，疾管署說，依世界衛生組織監測，歐洲區全年累計報告至少4萬2605例病例，相較於前年937例增加45倍。西亞俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯等國自去年中起疫情即上升，10月後逐漸擴散至東歐亞塞拜然、羅馬尼亞等國；另去年12月起英國亦有部分地區病例數驟升，近期更警告疫情將會擴大蔓延。

疾管署新聞資料指出，美國有部分地區傳出報告病例。鄰近台灣的馬來西亞、菲律賓等國於去年下半年起疫情持續升高，東南亞區則有印度、印尼等國疫情持續。

疾管署副署長羅一鈞說明，2022年10月以前出生的幼兒中，仍約有5%尚未接種麻疹、腮腺炎、 德國麻疹 德國麻疹小百科 又稱為「風疹」，是一種急性病毒高傳染疾病，好發於冬末春初季節

潛伏期：平均約為14到17天，最長可至21天，患者在出疹前後7天都具有傳染力

傳染途徑：可經由飛沫傳播或與病人直接接觸

症狀：輕度發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴結明顯腫大，且出現全身性不規則丘疹（與麻疹、猩紅熱發疹相似），疹子約維持3天，病徵溫和。不過，約有25至50％的感染者並無明顯發疹，部分感染者會關節痛或發生關節炎，尤其是成年女性、若孕婦感染德國麻疹，可能會造成死產、自然流產或胎兒主要器官受損，如先天性耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及先天性心臟病等缺陷

預防方法：接種MMR活性減毒疫苗

治療方法：感染德國麻疹後，一般無特殊治療，以支持性療法為主，如適時補充體液，或藉由吃退燒藥減輕患者的不適等 資料來源：疾管署 看更多 關閉 混合疫苗（MMR），家中若有年滿1歲幼兒，儘速至衛生所或預防接種合約院所接種，並應避免帶未滿1歲及未完成MMR疫苗接種的嬰幼兒前往流行地區，以降低感染風險。

疾管署提醒，出國期間應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，並注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，另於當地如有就醫需求，在前往醫院或診所就醫時應全程佩戴口罩，回國後如出現發燒、出疹、咳嗽、鼻炎、結膜炎等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。（編輯：李亨山）1130131